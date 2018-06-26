保險業市場亂象整治工作將深入推進

今日從業内獨家獲悉，保險業市場亂象整治工作正在深入推進，在取得階段性成效的基礎上，2018年將重點在股權亂象、公司治理亂象、資金運用亂象、産品亂象、銷售亂象、理賠亂象、違規套費亂象、數據造假亂象這八個方面深入整治，以維護消費者合法權益。

具體來看，整治重點包括以下幾個方面：

一是，深入整治股權亂象。嚴肅處理股東使用非自有資金甚至保險資金註資問題。

二是，深入整治公司治理亂象。開展公司治理現場評估回頭看等工作，推動“三會一層”依法合規運作，著力解決決策機製缺乏製衡問題。

三是，深入整治資金運用亂象。開展資産負債管理能力評估、保險資金運用現場檢查等工作，堅決遏製資産負債嚴重錯配和違規投資。

四是，深入整治産品亂象。開展人身險産品專項核查清理等工作，強化産品保障屬性，提高産品供給質量。

五是，深入整治銷售亂象。開展“治亂打非”專項檢查、保險中介機構互聯網保險業務合規性檢查等工作，切實查處欺騙、隱瞞等銷售誤導問題。

六是，深入整治理賠亂象。嚴厲打擊拒不依法履行賠償或者給付義務，消極拖延定損或拖延賠付等行為。

七是，深入整治違規套費亂象。開展車險檢查、保險中介機構業務合規性檢查等工作，切實規範市場經營行為。

八是，深入整治數據造假亂象。開展償付能力數據真實性全面檢查、農險專項檢查等工作，夯實保險監管數據基礎。

據了解，今年保險業市場亂象整治工作將把現場檢查作為重要抓手，著力聚焦重點機構、重點業務、重點風險、重點環節，採用“雙隨機”機製確定檢查對象，有針對性地開展檢查。併且將加大對現場檢查的投入，確保查深查透、查出實效。

根據部署，各級保險監管部門將保持嚴打高壓態勢，使嚴懲重處成為保險業市場亂象治理常態。依法加大行政處罰力度，對同樣的違法違規行為，今年的處罰將嚴於去年。嚴格執行雙罰製，加強對高管人員的處罰，綜合採取限製業務範圍、責令停止接受新業務、吊銷業務許可證、撤銷任職資格、禁止進入保險業等多種處罰措施，切實提高違法違規成本。

同時，各保險機構也要對照今年保險業市場亂象整治工作重點，認真自查本公司存在的亂象問題。對涉及的内容必須100%自查，不留死角。要堅持自查與自糾併重，做到立查立改、即查即改。對已經整改到位的，要舉一反三、完善提高，防止邊清邊冒、前清後冒。對短時期内確實難以完成整改的問題，要建立台賬、分解任務，明確責任人和完成時限，按期完成整改。

業内人士表示，後續要鞏固整治成果，防止問題反彈。各級保險監管部門應梳理排查監管漏洞，切實彌補監管短板，進一步完善公司股權、信息披露、償付能力、精算報告、資金運用等製度，營造保險機構規範經營、高質量發展的製度環境。各保險機構也要以亂象整治為契機，加快轉變發展方式，進一步健全内控管理，提高製度執行力。

來源：上證報APP·中國證券網

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