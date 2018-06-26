康舒啟動接班計劃 許勝雄獨子許介立進入董事會

電源供應器廠進入接班時代，繼日前台達電 (2308-TW) 創辦人鄭崇華次子鄭安進入董事會，康舒 (6282-TW) 董事長許勝雄獨子許介立也在今 (26) 日的董監事改選中，當選董事，也讓康舒啟動接班計劃。

許介立在去年 1 月進入康舒擔任執行副總，今年正式以自然人身分當選董事，法人預料，許介立應該會在完全熟捻康舒所有業務之後，在下一屆的董事會再往上升任。

對於第 2 季的營運展望，康舒表示，雖然有被動元件缺料等問題，不過因為工業用電源產品需求狀況不錯，第 2 季可望轉虧為盈，至於下半年，隨著新事業及新產品布局策略效益顯現，加上公司也將營運方向聚焦在系統及能源相關產業，下半年將走出谷底，另外業外部分也還有中國地區處分土地挹注，都可望為獲利增添動能。

康舒表示，去年因應組織重整，將原本的新能源事業重新整合為新事業本部，繼續深耕智慧電表、燃料電池、電動車、智慧照明等領域。

其中在智慧電表部分，康舒表示，雖然沒有拿到首波 20 萬台的標案，不過後續還有相關的通訊模組標案，而且政府規畫的是 300 萬台智慧電表，還有很大的發展空間。除了標案外，近期也陸續與東南亞電力公司接洽與初期商務布局，並針對各地系統試點與先導規劃展開系統設計。

電動車及家庭儲能系統，康舒表示，已完成多項車載電力轉換產品開發，除了電動汽車外，在電動機車的領域，康舒也成為國內電動機車領導企業重要的合作夥伴。

同時為了因應市場與客戶需求變化及外在環境的改變，康舒也持續提升自動化程度，並分散生產基地，其中菲律賓將是未來擴產重心，預估營收比重將從 15% 倍增到 30%。