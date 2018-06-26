華建下半年將推兩北市建案 預估總銷約18億元

全台房市仍在緩步築底中，華建 (2530-TW) 今年以內湖的「湖閱」建案餘屋銷售入帳為主，另在新推案部分則以純住宅的台北市雲和街及五常街建案為主，該兩新建案總銷合計約 18 億元。

華建目前手中的內湖「湖閱」建案仍有 10 戶餘屋待售，預計今年第 4 季推出台北市五常街的合建案，將興建地上 7 樓、地下 2 樓的 25 戶純住宅建案，基地面積為 283 坪，華建以合建方式分回的總銷金額約 5 億元，將於近期內進行請照程序。

此外，華建預計在第 3 季推案的雲和街建案，此一純住宅建案總銷超過 12 億元，基地面積 219 坪，預計推出地上 9 樓、地下 2 樓的純住宅建案，為華建自地自建的新建案。

華建目前手上仍有太原路及懷生段的都更案在進行，太原路案預計在 2019 年請照，將興建地上 22 樓、地下 5 樓的建築。

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