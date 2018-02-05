華建湖閱成屋去化有著落 1月營收1.98億元年增近3倍

全台房市築底中，華建 (2530-TW) 今年以內湖的「湖閱」建案餘屋銷售入帳為主，另在新推案部分則以純住宅的台北市雲和街及五常街建案為主，兩新建案總銷合計約 25 億元，而華建在 1 月已銷售「湖閱」成屋 3 戶入帳，推升單月營收到 1.98 億元，年增 2.91 倍。

華建目前仍握有內湖區「湖閱」交屋後的餘屋待售，預估可售金額超過 10 億元，將是今年主要入帳來源。

此外，華建預計在第 1 季對台大商圈的雲和街建案請照，在上半年推出，此一純住宅建案總銷超過 12 億元，基地面積 219 坪，預計推出地上 9 樓、地下 2 樓的純住宅建案，為華建自地自建的新建案。

同時，華建預計在今年下半年推出台北市五常街的合建案，預計興建地上 7 樓、地下 2 樓的純住宅建案，基地面積為 283 坪，預計在下半年推出，總銷約 13 億元。

華建目前手上仍有太原路及懷生段的都更案在進行，太原路案預計在 2019 年請照，將興建地上 22 樓、地下 5 樓的建築。至於懷生段的都更案則正與其他兩大業主進一步整合中。

華建去年因無重大推案及建案入帳，前 3 季營收 6182 萬元，稅後純損 7812 萬元，每股純損 0.29 元。今年營收將以台北市內湖的「湖閱」建案餘屋銷售入帳為主。