鼎天日本客戶拉貨動能升溫 訂單能見度已達Q3

鼎天 (3306-TW) 今 (26) 日召開法說會，去 (2017) 年第 3 季起自行研發的車機產品打進日系車後市場 (AM) 供應鏈，今年 5 月受惠日本客戶拉貨積極，推升營收表現升溫，訂單能見度已達第 3 季，至於新品汽車環景系統 (AVM) 也將於第 3 季起小量出貨，可望持續成為後續營運動能。

鼎天攻進日系大廠供應鏈，日本客戶 5 月起拉貨積極，後續還有其他車廠檔期促銷帶動，6 月營收表現預期可比去年好，訂單能見度已達第 3 季。

鼎天指出，旗下車機包括自行研發螢幕、主機、GPS 模組、音響模組等，提供給日系車後市場供應鏈大廠，產品週期約 1-2 年，ASP(產品平均單價) 可達核心業務 GPS 導航產品 (PND) 的 2.5 至 3 倍。

鼎天 PND 占營收 6 成以上，不過近來市場萎縮，加上未來車機 5 成以上將都導入成為汽車標配產品，鼎天憑藉現有車機及 PND 等產品拓建通路，在台、日皆有穩定客戶與營收來源，下一步期待打入原裝市場。

鼎天並投入汽車環景系統 (AVM) 的產品研發，也已獲日系品牌青睞，今年第 3 季將小量出貨，後續訂單仍得視日系客戶態度而定。

鼎天旗下 PND 及車機等產品，2017 年高達 87% 外銷，業內人士認為，雖然美中貿易戰對鼎天陸廠出貨沒有影響，但是全球股市受挫，車市可能萎縮，對今年鼎天營運保守看待。