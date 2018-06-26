鼎天打入日系客戶車機後裝市場供應鏈 Q2業績挑戰八季新高

廣達 (2382) 旗下 GPS 業者鼎天 (3306) 轉型車用導航機市場成果顯現，去年打入日系大廠後裝 (AM) 市場供應鏈，帶動業績攀升。因出貨車機單價 (ASP) 是 PND(可攜式導航裝置)的 2-2.5 倍，帶動車機貢獻業績比例至今已大幅提升到逾三成。此外，5 月業績受惠日系客戶新一波拉貨潮帶動，來到 1.3 億元的規模，月增達 60%，年增率也逾 15%，累計前 5 月營收為 5.15 億元，年增率達 26.4%，預計 6 月業績可望持強，單季營收可望較首季的 3.03 億元有雙位數成長，年增率有機會逾 15%，挑戰八季新高。



鼎天週二 (26 日) 召開法人說明會，針對近年公司營運發展與產業佈局做出說明。由於該公司過去發展 PND 市場，隨著 PND 逐漸為智慧型手機取代，該公司多年來基於既有技術基礎轉型利基領域，其中車機的成果最為顯著。繼數年前打入台灣日系車廠選配市場之後，去年在 PND 之外，再度拿下既有日系大廠客戶車機訂單，成為穩定業績的主要動能。



不過，原本在去年首季就要出貨的日本車機業務，在雙方初期合作產品磨合期較原預期拉長之下延後發揮效益，直到去年第三季才正式出貨。因此，去年也因此陷入虧損，全年每股虧損達 0.9 元。但隨著車機新品出貨動能增強，首季營收回升到 3.04 億元並轉虧為盈。



據悉，出貨日本客戶車機訂單，除 GPS 模組外，還包括螢幕、音響、電話等多媒體影音配備，使得 ASP 相當高，粗估大概是過去 PND 的 2-2.5 倍，有效挹注營收，並拉動車機營收占比突破三成。至於 PND，在日本客戶穩定的貢獻之下，目前占營收比重仍逾六成。



另外，在總營收方面，鼎天有八成五的業績比例來自海外市場，其中日本市場是貢獻度最高的區域，占總營收逾五成，而日本市場車機與 PND 貢獻業績之比例大約是 1：2.5-3。



鼎天說，PND 雖然處於衰退趨勢，但日本市場需求仍在，該公司從低階機種一直到中階與高階產品線，全面與該日系客戶合作。三年前開始與該客戶接洽車機業務，直到去年才入袋。而此客戶的車機主要是供應日本汽車原廠，後裝市場與原裝市場均有，鼎天初期先打入該客戶的後裝市場，希望循著 PND 模式，未來進一步切入該客戶原裝車機市場。

