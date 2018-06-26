中國降準，該進場了嗎？

在美國再度升息，以及中美間的貿易緊張局勢升溫之下，為防止經濟成長減緩，人行進行今年以來的第三次定向降準，自 7 月 5 日起定向降準 0.5 %，將向市場釋放人民幣 7000 億的資金，但在貿易戰影響經濟下，人民幣兌美元在週一 (25 日) 下滑至 5 個月以來的低點，抵銷今年兌美元的漲勢，美元兌離岸人民幣上揚 0.56% 報 6.5468。 新聞來源: 鉅亨網 2018-6-25

6 月初中國政府利用抵押補充貸款（PSL）、MLF 抵押品認列範圍放寬為市場注入流動性，本來已經淡化對此次降低存款準備率的預期。然而，6/20 國務院常務會議確定將透過定向降準等貨幣政策，增加小微信貸供給能力，在人民銀行上週日宣布執行降準之後，市場已提前預期此項措施，因此股債市並未受到提振。對於投資人來說，此項舉措將為市場帶來什麼影響？現在是時候逢低加碼中國了嗎？

1. 降準利多股市表現，尤其是國企股

調整存款準備率是貨幣政策的三大工具之一，央行常以此項工具來影響金融機構放貸的擴張能力，進一步達到調控整體資金的目的。此次，中國人民央行意外降準 50 個基點，預期將可以釋放將近人民幣 7000 億，而上週人民銀行已經透過對沖逆回購投放淨 3400 億。雖然目前投資情緒還籠罩在貿易議題上，而壓抑整體股市表現，但長遠來看降準對股市有很大的提振作用。下表列出中國股市在降準期間結束後 6 個月、1 年的表現，以歷史經驗來看，幾乎都有不錯的表現（其中又以科技類股在各區間皆表現在第一、二位），恆生國企各區間皆是正報酬，未來中國股市一旦觸底，後市表現可期。

降準階段後，中國股市表現佳

資料來源：彭博，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/25，績效期間為 2005/6/25-2018/6/25，指數採恆生國企指數和上海滬深 300 指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 繼續降準空間大，有助穩定市場情緒

中國的存款準備率很高（截至 2018/6/25 為 16％，遠遠高於大部分國家），因此有很大的空間可以讓央行進行調節。近期面對季節性資金缺口、數據轉弱的擔憂，市場預期央行將可能再下調 2-3 次存款準備率。此外，中國強勁的貿易順差累積出充足的外匯存底，能緩衝存款準備率下降帶來的貨幣貶值影響。

中國央行還有空間降準

資料來源：彭博，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/25。

人民幣兌美元以及兌一籃子貨幣走勢有明顯的分歧，人民幣相對於一籃子貨幣升值，而相對美元卻是大幅走貶。也就是說，市場目前所認知的「人民幣貶值」其實僅發生在與美元的相對匯率上，面對目前實質有效匯率較高以及面臨中美貿易不確定性的狀況下，適當地令人民幣貶值，有利於緩解出口壓力。

人民幣貶值？實質有效匯率反而升值

資料來源：彭博，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/25，期間為 2008/6/30-2018/6/25。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

降準 + 築底後，中國表現機會大

即便中國大動作為市場注入流動性，但是近期市場受不確定性影響較大。在近期市場狀況下，中國股市可能還會震盪一陣子，建議投資人可以開始以定期定額的方式承接中國股市，一旦底部出現，中國穩健經濟基本面＋政府改革的題材，可以為投組長期績效做出貢獻。在挑選基金方面，建議以境外中國股票為主 (H 股) 的中國基金為主，行業方面則建議側重新經濟以及內需產業的基金。

鉅亨精選基金

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