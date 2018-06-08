寒舍看飯店業大者恆大 集團拚多元行銷開展新客源

飯店集團寒舍餐旅 (2739-TW) 今 (8) 日召開股東常會，寒舍表示，飯店業大者恆大的趨勢逐漸成形，今年將持續強化競爭力，除了台北喜來登將持續分階段裝修，同時也將繼續調整集團資源配置，以提升管理效能和成本控制、開發不同市場客源，全力以透過多元行銷策略來經營旗下飯店。

寒舍說明，擁有 688 間客房的台北喜來登，今年延續去年 6 月以來的硬體升級計畫，依區域、樓層和營業項目分階段裝修，配合營運淡旺季的微調彈性，盡量以不影響營運為前提。

寒舍於會中通過 2017 年財報、盈餘分配和資本公積配發案，決議盈餘配發每股現金股利 0.92 元，再加上資本公積每股配現金股利 0.08 元，共計配息 1 元，以昨 (7) 日收盤價計算，現金殖利率達 3.25%，在同業中僅次於雲品 (2748-TW) 的 4.67%，以及晶華 (2707-TW) 擬每股配息 6.91 元，現金殖利率為 4.58%。

在飯店市場中，寒舍以擅長運用美學、人文、藝術經營旅館著稱，《2018 臺北米其林指南》發布後，在推薦旅館名單中，台北喜來登和寒舍艾美皆被評選為「4 間房子 (Top Class Comfort)」，象徵頂級舒適的住宿享受，有助吸引國際商務和中高端旅客。

另一方面，台北喜來登「請客樓」餐廳榮獲米其林二星，且台北喜來登「辰園」、「安東廳」和寒舍艾美「寒舍食譜」餐廳也入選「米其林餐盤」推薦肯定，為餐飲業績增添動能和新來客；目前餐飲營收比重占寒舍整體約 60%。

寒舍認為，整體市場旅宿營業家數持續增加，使主要飯店集團紛紛朝多品牌和多角化經營，事實上，有資金壓力的業者為提升住房率正採取殺價競爭，預料最後仍難逃退出市場的命運，反觀主要業者在市場秩序重整過程中伺機擴大市占率，預料未來大者恆大的態勢日益明顯。