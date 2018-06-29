解任蔡友才敗訴 顧立雄：解職是管制性行政處分 法官有誤解

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀前董事長蔡友才針對遭金管會解職提起行政訴訟，台北高等行政法院以原處分無必要性等理由，撤銷金管會解職處分，對此，金管會主委顧立雄今 (29) 日表示，解職有管制性行政處分的意義，法官可能有所誤解，至於金管會是否上訴，要先收到判決書再說。

兆豐銀行紐約分行因未能有效執行防制洗錢遵循計畫，遭美國紐約州金融服務署罰款約新台幣 57 億元，而金管會認為蔡友才任內未盡監督之責，解除其兆豐銀行董事職務，蔡友才不服提起行政訴訟，而昨日台北高等行政法院以原處分無必要性等理由，判決撤銷原解職處分及訴願決定，可上訴。

顧立雄今出席開放純網銀公聽會，會前接受媒體訪問時強調，依法金管會可以上訴，至於是否上訴，要等收到判決書再說。

顧立雄指出，法院對於蔡友才案的相關見解，可能和過往行政法院見解有所不同，因為蔡友才離職後解任，會構成 5 年內不得再在金融業任職，因此，這有管制性行政處分的意義，就這一點來看，法官可能有所誤解。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/