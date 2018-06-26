小米IPO散戶認購遇冷：取得保證金貸不足3.82億美元

據彭博報道，中國科技公司香港IPO的盛宴似乎已經結束。

從當地銀行間同業拆借利率大跌的情況來看，投資者對小米公司61億美元，首次公開募股的需求 -- 全球近兩年來規模最大的IPO -- 顯得不溫不火。離小米IPO認購結束還有兩天，一周期港元Hibor周二出現十年來最大跌幅，市場猜測銀行提早釋放出了先前為小米IPO預留的資金。

考慮到股市暴跌，此次IPO的時機令人心生疑問。同時，投資者以及監管機構也在質疑該公司的估值，因為其收入主要來自硬件。

雖然小米IPO據悉吸引到了億萬富豪李嘉誠、馬雲和馬化騰的興趣，但散戶投資者可能已經從過往的經歷中汲取了教訓。平安好醫生5月上市不久即破發，雖然其IPO面向散戶的部分獲得超過600倍認購。

從輝立證券和耀才證券這兩家香港本地券商的數據來看，申請小米IPO的散戶投資者迄今取得的保證金貸款不足30億港元(3.82億美元)。相比之下，當初平安好醫生IPO時，這兩家券商提供了約600億港元的保證金貸款。

來源：新浪財經

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