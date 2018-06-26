〈美科技股重挫〉貿易緊張加劇 美限陸投資傳涵蓋電動車、機器人、航天

據外媒報導稱，川普政府正計劃對中國的貿易和投資進行額外的限制，帶動美國整個股市下挫，科技類股重挫。

近日臉書 (FB-US) 股價下跌 4%、谷歌 (GOOGL-US) 下跌 3%、Netflix(NFLX-US) 下跌 7%、亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3%。 受消息影響最嚴重的晶片製造商中，高通 (QCOM) 下跌 3%，英特爾 (INTC-US) 下跌 4%，Nvidia(NVDA-US) 下跌 5％，超微半導體 (AMD-US) 下降 6%。

Nvidia 股價日線走勢圖 (近三個月來表現)

在整體市場中，S&P 500 指數下跌近 2%，科技股納斯達克指數下跌 2.1%，為自 4 月初以來的最大單日跌幅，而費城半導體指數則觸及六週以來的最低點。

S&P 500 指數、道瓊斯工業平均指數以及 Stoxx 歐洲 600 指數回吐了本月迄今所有收益。

Think Markets UK 首席市場分析師 Naeem Aslam 在一份報告中表示：「全球貿易戰正在損害全球經濟增長，同時也打擊投資者的信心。」 「由於形勢進一步加劇，這個貿易緊張局勢仍是今天投資者的主要焦點。」

《華爾街日報》報導稱，政府希望增強出口控制措施，以阻止一些美國技術被運送到中國，並禁止許多中國公司購買美國科技公司。 根據《彭博社》報導，投資限制將影響電動車、機器人和航天科技等領域。

CMC Markets 分析師 David Madden 表示:「新的限制措施將於本週末公佈，並將針對希望在美國投資工業重要技術的中國公司。」

並非所有的科技公司都會受到這種政策的影響，然而向中國大量銷售或在中國設廠的晶片製造商可能受到嚴重傷害。

CFRA Research 的分析師 Angelo Zino 週一在一份報告中寫道：「阻止技術出口可能有害並且會對許多美國晶片製造商造成負面影響。」 Angelo Zino 補充說道:「按股票價值計算的 10 家最大晶片製造商有 37% 的銷售額來自中國。」

但谷歌目前在中國的業務並不多，Netflix 也避開了這個國家。 因此，一些投資者可能僅僅是為了擺脫不穩定的全球經濟和更加動蕩的科技產業，轉向債券或更安全的股票。 例如，高樂氏 (CLX-US) 和斯馬克 (SJM-US) 等消費品牌的股價分別上漲 2%。