國銀紛推美元優利定存吸金 投資人要先搞懂三件事

今 (2018) 年來美元一路狂飆，美元指數更一度站上 95 關卡，後續搭配美國升息步調，看準美元續強的銀行業者，紛紛推出美元優利定存方案，搶攻美元資金，不過，建議投資人在搶進銀行的定存優利方案前，先釐清包括起存門檻限制、定存條件多數銀行要求新資金，以及優利方案通常為短天期等規定。

目前市面上多家銀行都有推出美元優利定存方案，包括匯豐銀行推出 6 個月期利率 2.6%、12 個月利率 3% 等美元定存優利專案，單筆承作金額 1 萬美元以上，期限至 7 月 31 日；渣打銀行則 3 個月期利率 2%，6 個月期 2.58%，12 個月期則 2.38%，最低起存金額 3 萬美元，期限至 6 月 30 日止。

星展銀行近期推出好利成雙美元定存專案，1 年期利率 2.51%，加碼承作美元 3 個月期定存可享高利 2.61%，最低承作金額較高為 3 萬美元，該專案至 6 月 30 日止。

土地銀行臨櫃 5000 美元以上、網銀 1000 美元以上，3 個月為年利率 2.1%，6 個月以上為年利率 2.2%，至 6 月 30 日止；彰化銀行新資金或換匯資金 5 千美元，6 個月期年利率 2.15%，12 個月期則為 2.25%，至 9 月 30 日截止。

而觀察各銀行的美元優利方案中，投資人要留意的是，多數銀行都會要求須為「新資金」，指的是從其他銀行匯入的資金，或者是以新台幣重新轉換的美元，銀行要求新資金的目的，就是希望能從其他銀行把資金搬到自家銀行。

此外，美元高利定存方案通常天期都很短，例如 3 個月、6 個月，最長到 12 個月，有部分銀行更推出 14 天期。要留意的是，銀行提供的利率都為年利率，因此若 3 個月定期利息為 2% 的話，實際每個月賺到的利息只有千分之 1.6，若是 14 天期每月領到的利息，恐怕連千分之 1 都不到。

至於每個定存優利方案，都會有起存金額門檻限制，通常為 1000 美元至 3 萬美元不等，提醒民眾要搶進前，應該仔細了解相關定存條件，以免造成權益受損。