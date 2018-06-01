台灣首家水泥公司獲獎 亞泥獲頒綠色領導獎

亞洲企業商會 (Enterprise Asia) 主辦 2018 AREA 亞洲企業社會責任獎（2018 Asia Responsible Entrepreneurship Awards），今 (1) 日在菲律賓馬尼拉舉行，亞泥 (1102-TW) 以水泥廠 / 礦綠色永續行動方案獲綠色領導 (Green Leadership) 獎，這也是台灣水泥公司首度獲獎。

亞泥指出，能在全亞洲競爭者中脫穎而出，主要是秉持營造綠色家園使命，遵循聯合國永續發展目標 (SDGs)，規劃水泥廠 / 礦綠色永續行動方案，推動永續礦山計畫，。

亞泥表示，推動永續礦山，採用仿自然生態綠化工法，獨創植生土包，並進行常態化差異植生指數分析，達成綠化成效，另外，主動並超越法規，針對爆破、邊坡穩定、空氣、噪音、水質等各項目，即時監測控管，確保安全無虞，且大量聘用當地員工，其中原住民比例超過 40%。

亞泥第 1 季營收 178.33 億元，毛利率 18.67%，營業利益 26.74 億元，稅後純益 18.97 億元，年增 701.5%，每股純益 0.6 元；首季獲利表現優，主要受惠於大陸供給側改革政策，在錯峰生產常態化之下，形成淡季轉旺的市場態勢，預期第 2 季營運展望樂觀。

歐系外資認為，亞泥首季獲利優於預期，主要受惠中國大陸水泥事業之外，在民營電廠事業也有明顯改善，調高亞泥投資評等，由持有調升到買進，目標價從 33.76 元調高到 43.67 元；今明兩年 EPS 預估值分別為 2.73 元、2.78 元。