亞泥首季獲利優 外資調高評等及目標價

中國大陸推動供給側改革，在錯峰生產常態化之下，首季水泥價維持高檔，推升西進水泥業者台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 今年第 1 季的獲利表現，歐系外資最新報告調高亞泥投資評等至買進，目標價調高到 43.67 元；亞泥股價從 2-3 月間的 27 元附近緩步走揚，今 (18) 日攀上 2015 年 8 月以來 2 年 10 個月波段高價。

亞泥第 1 季稅後純益 18.97 億元，年增 701.5%，每股純益 0.6 元，為近 7 年同期新高；首季獲利表現優，主要受惠大陸供給側改革政策，在錯峰生產常態化帶動下，形成淡季轉旺的市場態勢。

亞泥首季獲利大增，主要受惠亞泥中國轉盈，首季營收人民幣 19.49 億元，稅後純益人民幣 3.75 億元、每股純益人民幣 0.196 元，首季大陸水泥銷量 586 萬公噸，年增 1.7%。

今年第 1 季在農曆年期間的價格並未大幅下滑，在需求不錯下，淡季營運轉旺，預期第 2 季需求可望放大，出貨價持續上調，亞泥看好第 2 季營運樂觀。

歐系外資認為，亞泥首季獲利優於預期，主要受惠中國大陸水泥事業之外，在民營電廠事業也有明顯改善，電廠事業首季營業利益 2.23 億元，較去年同期 700 萬元高出許多；歐系外資調高亞泥投資評等，由持有調升到買進，目標價從 33.76 元調高到 43.67 元；今明兩年 EPS 預估值分別為 2.73 元、2.78 元。

亞泥股價從 27 元附近走揚，短線漲幅逾 3 成，今日以 34.4 元開出，一度拉升到 35.2 元，寫下波段高價，盤中漲幅 2.78%。