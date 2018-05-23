中國將降進口車關稅恐衝擊合資廠 中華車看影響不大

中國 7 月 1 日起將調降汽車整車和零組件進口關稅，進口汽車關稅稅率從 25% 調至 15%，對此，轉投資福建奔馳 (賓士) 的中華車 (2204-TW) 表示，中國進口車將變多，但應沒有明顯影響，而法人則指出，可能會衝擊如華晨寶馬、北京奔馳等當地合資廠。

中國國務院關稅稅則委員會昨 (22) 日公告，7 月 1 日起將調降汽車整車和零組件進口關稅，未來勢必拉升中國進口車的購買需求，中國全國工商聯汽車商會祕書長曹鶴認為，進口汽車關稅的調降，主要會對中國自主的品牌的中高端車帶來較大衝擊。

由於中華車持股 16% 的福建奔馳屬於中國中高端進口車品牌合資廠，是中華車在中國轉投資事業體中獲利最豐的金雞母，今年光是第 1 季就認列轉投資利益 2.1 億元，幾乎是去年全年的一半，在第 1 季總獲利中占比達 15%，對此，中華車強調，進口車雖會變多，但與國內合資車廠相比各自有優缺點，不至於對福建奔馳有衝擊。

中華車仍看好福建奔馳今年獲利展望。

國泰證期研究部則認為，這次降稅主要會影響到的是在高階車款，因進口車目前占中國整體銷售量約 6%，以高階車品牌為主如 BMW、賓士和保時捷等，因此可能會衝擊如華晨寶馬、北京奔馳等當地合資廠。

不過，國泰證期認為，中國汽車製造技術近年來已大幅提升，目前製造能力已不比歐美廠落後，且製造成本、運輸成本較低，因此，預測未來一般主流車款都仍會由當地合資廠進行製造。

因此，對台灣汽車零組件供應鏈而言，雖對於部分零件調降關稅，不過中國生產零件最主要的優勢在於製造成本低，即便調降關稅，國外零件廠在成本面仍難以競爭，且短期內不易受到更換。

至於長期來看，歐美車廠、一線零件廠持續進入中國發展的趨勢不變，降稅對於台灣汽車零組件供應鏈影響微小。