中國飛機租賃(01848-HK)夥國企提供飛機及租賃管理服務

中國飛機租賃(01848-HK)公布，2月16日，夾層融資機構與飛機投資實體CAG訂立認購協議，以認購合共CAG之800股普通股。於本公告日期，中國飛機租賃間接全資附屬公司CALC已持有CAG之200股普通股，為構成CAG之全部已發行股本。於認購協議完成後，CALC及夾層融資機構將分別擁有CAG之20%及80%的普通股。

CAG之飛機資產組合於初始投資期的預計增長目標為11.5億美元(相當於約89.7億港元)至14億美元(相當於約109.2億港元)。目標組合之最終規模由CAG董事會經計及CAG股東當時之承諾出資總額及銀行之優先貸款融資額度後釐定。於認購協議完成後，CALC、夾層融資機構及CAG亦將訂立股東協議，其中載明各訂約方作為CAG股東有關CAG的權利及義務。股東協議項下有若干機制確保CALC於CAG的股權將一直維持於20%。

同日，CALC及兩間夾層融資機構作為貸款人與CAG作為借款人訂立股東貸款協議，據此，貸款人同意初步向CAG提供總額約3.65億美元(相當於約28.47億港元)的貸款，其中 20%將由 CALC以貸款A出資。股東貸款協議項下有若干機制確保CALC的承諾額將一直維持於20%。

開始時，CALC於CAG之投資總額約7300萬美元(相當於約5.694億港元)。CAG主要從事商用噴氣式客機的投資及出售該等商用噴氣式客機。夾層融資機構有3間，最終分別代表主要從事保險業務國企、主要從事於資產管理業務國企與為從研發到運營、製造和融資等領域的客戶提供廣泛的服務的中國國有航空企業集團。

董事認為，成立CAG可支持該集團發展輕資產商業模式的策略，為業務的持續擴展創造龐大的發展空間。通過向CAG提供飛機及租賃管理服務，集團可進一步提升其資產管理能力，從而加強其於全球航空業作為飛機全產業鏈解決方案供應商的地位。CAG亦可使集團利用投資者對擁有穩定及長期的現金流的優質飛機資產的強勁需求，匯聚資源，共同推動國家空中絲綢之路戰略。於本公告日期，集團擁有114架飛機之機隊。

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