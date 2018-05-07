希臘四大銀行未來兩年面臨逾百億歐元虧損

外電報導指出，歐洲央行週末公佈的壓力測試結果顯示，隨著希臘經濟的不景氣，希臘最大的四家銀行未來兩年的損失預計將高達 155 億歐元 (186 億美元)。在希臘停止接受 860 億歐元(1,060 億美元) 的救助之前，歐洲央行希望借助壓力測試對其金融系統穩定性作出評估。



此次接受測試的希臘最大的四家銀行 ----Piraeus、希臘國家銀行，Eurobank 和阿爾法銀行。



根據歐洲央行的數據，對此四家銀行的財務防禦能力的檢查並無硬性指標，因為沒有預先設定的資本門檻。歐洲央行表示，在根據壓力測試結果和任何其他相關監管資訊評估每家銀行的情況後，才會根據具體情況進行有關資本重組決策。



自 2010 年債務危機爆發以來，希臘的銀行已經進行了多次資本重組，但仍有 960 億歐元的債務負擔。他們已承諾到 2019 年會將這一負荷減至 650 億歐元。



這次也是是他們在八年債務危機期間的第四次壓力測試。目前希臘的銀行一直面臨壞帳的監管壓力，這限制了他們擴大信貸和經濟復甦的能力。巨大的違約風險也是希臘銀行業面臨的最大挑戰。

