馬雲對Alipay的頭號要求：「讓所有用戶都有工行董事長般的待遇」

AlipayHK聯同菲律賓GCash推出全球首個應用區塊鏈技術的跨電子錢包匯款服務，渣打銀行獲螞蟻金服委任作為核心夥伴銀行，為20萬在港務工的菲律賓人提供更為便捷、安全透明且低成本的國際匯款交易服務。

阿里巴巴集團主要創辦人及董事局主席馬雲稱，這一項目是他過去半年內最為關心的一個項目，這不是一個產品發佈會，而是一個願景。而對於推出這個合作項目起源於多年前對其菲律賓朋友的承諾，當年的他意識到在外工作已屬不容易的情況下在匯款手續上還得承受銀行的高收費，因為萌生了用互聯網科技改變這一狀況的想法。

今日演講中馬雲提到當初意欲收購美國電子匯款公司Moneygram未果，稱不生氣也不感到遺憾，應該是Moneygram感到遺憾才對，收購不了Moneygram那就讓自己成為Moneygram。因此，Alipay從香港開始，把匯款模式應用上區塊鏈技術，來更為便捷地滿足全球小企業、用戶們金融需求。

他又稱，對Alipay的第一個要求就是「要讓每個使用者得到的待遇都和工商銀行董事長的待遇一樣」。對於現在流行的一個詞「Fintech」馬雲認為這是基於科技助力讓金融機構更為強大而提出的，而在阿里巴巴內部他倡導「TechFin」，意為讓金融業用科學技術的應用去使用戶更為強大。

而對於Alipay香港和Gcash的合作，馬雲稱各位合作方並無多少利潤可賺取，更多的是擁抱變化的一種姿態。他笑稱對渣打這樣的傳統銀行機構來說，這一行為有些類似「自掘墳墓」，但這是傳統金融機構應該作出的改變，雖然這對傳統金融機構是挑戰，但又是新金融的機會以及解決問題的擔當。他認為傳統金融機構服務20%的人，賺取80%的利潤；而現代金融會是服務80%的人，賺取20%的利潤。

螞蟻金服目前是全球申請和獲得區塊鏈專利最多的公司，馬雲稱這一次合作為螞蟻金服的區塊鏈找到正確發展道路，是一條解決隱私安全問題、可持續以及普惠的路，而並非一夜暴富，區塊鏈技術對人類社會未來影響之大會超出想像，「改變社會的不是技術，而是技術背後的使命和理想」。

文：鄒舒惠

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