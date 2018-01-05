宇隆2017獲利可望創新高 首季淡季不淡

宇隆 (2233) 儘管首季為銷售淡季，但在對 Bosch 出貨料號增加下，預估單季呈現淡季不淡，法人預估，第一季營收約達 6 億元，與去年同期持平。

而去年第四季在中國購置稅優惠減半政策，單季拉升，預估全年營收約近 24 億元，每股獲利挑戰 8 元，均創歷史新高。

全球整車廠陸續推出電動車，同時也積極改良傳統內燃機車輛，符合日益嚴格的排放與油耗標準，採取的方式包括減輕車身重量、提高燃油和傳動系統效率等。而為提高汽車燃油效率，車廠引擎系統增加採用雙離合變速器 DCT 與汽油直接噴射 GDI，對於宇隆等一級供應商與零配件廠商可望受惠。



宇隆受惠新料號 Smart 噴油嘴因應新國五標準，預估 2018 年將出貨 3000 萬元；至於去年第四季送樣的 Borg Warner 的 VVT 產品為 5 年 5 億元長單，法人預期，今年貢獻上看 1 億元。



新客戶方面，中國聯合汽車電子 (UAES) 變速箱零件已通過兩個新專案訂單，今年第一季及第四季陸續量產出貨，今年貢獻可達 8000 萬元，也將是挹注公司業績增長。



醫療部分，2018 年切入 Smith Medical 與 Johnson & Johnson 等新客戶，預估年增可達 10%。



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