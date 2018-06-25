〈人行降準〉人行宣布定向降準0.5百分點 向市場釋放7000億資金

中國人民銀行昨 (24) 日宣佈，自 7 月 5 日起定向降準 0.5 個百分點，支持市場化法治化「債轉股」和小微企業融資，今 (25) 日離岸人民幣兌美元亞市早盤跌逾 150 點，報 6.5256，連續八天下跌。

華泰證券宏觀首席分析師李超認為，中美貿易談判給了人民幣匯率貶值較佳的時間點，預計人民幣匯率存在繼續貶值到 6.6 的可能性，這為降準提供了較好的外部環境。

高盛指出，人行周日定向降準後，多數中資銀行將受益。高盛表現，上周 A 股市大跌，周日降準後，可能對今天市場情緒產生更大的積極影響。

這一次人行定向降準，主要是下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率 0.5 個百分點，預估可釋放約人民幣 7000 億資金，當中人民幣 5000 億用來支持市場化法治化「債轉股」專案；另外 2000 億元用來支援相關銀行開拓小微企業市場，發放小微企業貸款。人行更強調，本次定向降准資金不支持「名股實債」和「僵屍企業」的項目。

招商證券固收首席分析師尹睿哲認為，人行今年第三度使用準備金率工具，相較前兩次，這回「普降」意味更為濃厚，而這也是人行首度透過降準支持「債轉股」。

多數機構認為，今年人行還有一到兩次降準機會，一來是中國法定準備金與全球相比仍相對偏高，二來是資金缺口仍在，預計下半年可能降準 50-100 個基點。