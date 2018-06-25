招股書曝光 美團收購兼營運摩拜年砸141億 已產生虧損

隨著美團點評赴港上市，該公司的財務狀況也跟著曝光。據港交所 (0388-HK) 官網今 (25) 披露的招股書顯示，美團流動資產淨額由截至 2017 年 12 月 31 日的人民幣 339 億元減少至 2018 年 4 月 30 日的人民幣 198 億元，共減少人民幣 141 億元。主要歸因於向摩拜單車 (Mobike) 股東就收購作出的現金付款以及因業務運營而導致的營業資金變動。

招股書顯示，美團在 2018 年 4 月以 27 億美元收購摩拜單車，且摩拜自成立以來已產生虧損，因此美團無法保證摩拜或美團的整體業務在未來能獲得盈利。截至 2018 年 4 月 30 日，摩拜在全球 200 個城市擁有超過 2.32 億註冊用戶和 620 萬輛單車。

另據 DoNews 消息，摩拜今 (25) 日宣布進一步拓展無門檻免押金城市，新增天津、武漢、南京、濟南、鄭州、長沙、瀋陽、石家莊、福州、南昌、南寧、銀川、蘭州、佛山、溫州、珠海、德陽、寧波、金華在內的 19 座城市 (直轄市、省會城市、計畫單列市) 及全國其他部分地級市。

6 月 11 日，摩拜首次啟動全國百城門檻免押政策，這代表著被美團收購後的摩拜終於不用過度擔心資金問題，可以全面轉入精細化運營和用戶運營這兩件核心事情上。

據了解，美團以 35% 股權、65% 的現金收購摩拜單車，其中 3.2 億美元作為未來流動性補充。

此前，在 ofo、哈羅單車、小藍單車等眾多共用單車品牌率先進行免押舉措時，摩拜一直沒有加入到免押的陣營中。此外，不像哈羅單車等使用芝麻信用免押擔保，摩拜使用的是自身提出的評價體系「摩範分」。