【IPO追蹤】美團點評同股不同權申上市 去年虧損190億元人民幣

繼小米之後，內地生活服務電子商務平台美團點評以同股不同權方式，正式向港交所遞交上市申請，並在港交所網站上載初步上市文件。早前市場傳該公司計劃集資60億美元(約468億港元)。

美團點評股份將分為A類及B類，A類股份持有人每股可投10票，B類股份持有人每股可投一票。其中，公司首席執行官兼主席王興，將持有5.73億股A類股份，高級副總裁穆榮均將持有1.26億股A類股份，另一名高級副總裁王慧文將持有3640萬股A類股份。以上3名都是公司聯合創辦人。

目前，王興、穆榮均及王慧文持股約11.44%、2.51%及0.73%；騰訊(00700-HK)持股約20.14%；紅杉資本持股約11.44%；其他股東還包括摯信資本、高瓴資本、老虎環球、DST、今日資本、新加坡政府投資公司GIC及Booking Holdings等。

文件透露，公司去年虧損按年擴大逾兩倍至189.9億元人民幣，主要受到可轉換可贖回優先股之公允價值變動所拖累；經調整虧損按年收窄47%至28.5億元，收入則按年增加1.6倍至339.3億元。毛利率按年跌9.7個百分點至36%。

文件顯示，35%集資所得將用於升級技術並提升研發能力；35%用於開發新服務及產品；20%用於選擇性尋求收購或投資於與公司業務互補且與公司策略一致的資產及業務，以及作營運資金及一般企業用途。

美團點評三個業務分別為餐飲外賣；到店、酒店及旅遊；以及新業務及其他。集團於2017年度經營虧損38.26億元(人民幣‧下同)；經調整虧損淨額28.5億元。文件又顯示，美團去年有3.1億用戶，活躍商家440萬，去年在其平台完成逾58億宗交易，交易金額約3570億元人民幣。

聯席保薦人為高盛、摩根士丹利及美銀美林。

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