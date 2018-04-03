傳摩拜37億美元賣身美團 最快本周內正式宣佈

據知情人士向《藍鯨財經》透露，美團打車和摩拜單車 (Mobike) 已於近日達成收購協定。摩拜將以 37 億美元的總價出售給美團，包括 27 億美元的實際作價 (12 億美元現金及 15 億美元股權) 和 10 億美元的債務。雙方最快將於本周內正式宣佈。

不過，截至目前，摩拜單車 CEO 王曉峰以及美團公關部門都未對此事做出回應，對傳言不予置評。

據摩拜內部的財務報表顯示，截至目前摩拜挪用用戶押金 60 億元人民幣，供應商欠款約 10 億人民幣，債務總額合計超過 10 億美元。除去債務 (用戶押金及供應商欠款)，摩拜的實際出售價格為 27 億美元，低於其上一輪融資 34.5 億美元的估值。

據透露，過去幾個月，摩拜一直在嘗試尋求獨立融資，但因為陷入資金危機，儘管採取了取消免費月卡、提升每單實際收入等增收動作，但每月運營支出超過 4 億人民幣，遲遲無法獲得正向現金流以進行新車生產以及舊車維護等正常運營。目前摩拜的現有股東已放棄繼續支持，也沒有新的資本再願意入場。

摩拜日訂單持續下滑。財務報表顯示，摩拜目前日訂單不足 1000 萬單，按照摩拜投放的 900 萬輛單車計算，平均每天每車一單。去年 12 月單月營收 1.1 億人民幣。

知情人士透露，鑒於單車報廢導致訂單規模下降，為了維持訂單不下滑，需要每年投入 8-10 億美元的運營費用和固定資產投入。

今年 2 月初，有媒體報導，摩拜即將完成有美團領投資的 E 輪融資，被認為是美團對滴滴在共用單車分戰場的狙擊，但摩拜和美團對融資消息都予以否認。

去年 10 月，美團宣佈拿到 40 億美元融資時，官方稱這筆資金將用來推動「人工智慧，無人配送等技術的研發」。但現在看來，美團首先還是把錢用來擴展版圖。截止目前，美團打車已在南京和上海上線，與滴滴展開正面交鋒。