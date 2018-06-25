中國報復也會讓川普很有感 當年投川普的農民和出口商要倒大楣了

一旦美國在 7 月 6 日正式對中國貨品課徵關稅，原本僅止口舌交鋒的中美貿易戰將正式開打。從上個禮拜起，中國股市一度大幅下跌，市場到現在信心都還未恢復。不過，今 (25) 日中國官方媒體特別刊文指出，貿易戰對美股衝擊更大，更別拿漲跌幅對比 A 股。

《証券日報》報導指出，當前市場有種觀點認為，中美貿易戰開打止會重創中國股市，美股受到的衝擊則要小的多，主要原因是美國經濟狀況比中國好。但報導指出，這種觀點只是一個「斷面」，從「週期」來看，若貿易戰真的打下去，貿易成本將大為增加，連帶對經濟基本面產生影響，那時，美國股市面臨的衝擊不會比中國股市小，甚至可能更大。

原因在於，中國股市一路歷經調整經濟結構、去槓桿，目前本就在低點，可以再繼續縮水的空間十分有限。反觀當前處在歷史高點的美股，投資人手中的股票本來就面臨縮水風險。加上當前美股包含投機資金對川普逆全球化政策的對賭心理；一旦川普政策形成持續的負面效果，投機資金將爭相規避風險，逃離美股。

另一方面，報導指出美股和美國實體經濟出現了較大背離，2017 年美國 GDP 為 19.3868 兆美元，2017 年年底美股市值為 42.3 兆美元，股市市值與 GDP 的比值為 218%，遠超 2000 年網路泡沫破裂時期的 150% 的水準。

由於貿易戰深化很可能改變經濟基本面，對高位持股的美股投資人極為不利。事實上，從 6 月 12 日以來，道瓊指數出現八連跌，由於道瓊成份股以製造業股票為主，說明貿易戰首先衝擊工業製造業。

從 6 月 12 日以來，道瓊指數出現八連跌 (圖自 Google)

外媒報導，一旦美國 7 月 6 日起對中國商品 340 億美元的首批關稅正式生效，中國的報復也會很快讓川普在政治上「很有感」，屆時中國將對美國農業與出口商進行報復，布魯金斯研究所指出，在 2016 總統大選支持川普的郡，可能受到中國關稅反制影響。

普林斯頓大學的中國專家 AaronFriedberg 指出，中方已精心擬定細節，深入美國國會議員選區，準備對認定是川普基本盤的選民施加最大痛楚，藉以迫使川普回心轉意。

至於中美還有機會避免貿易戰嗎？川普上週末在內華達州共和黨大會上指出，他認為與中國的貿易問題最終會解決，但強調美國在未來幾年仍將會面臨艱難局面，並未進一步鬆口。