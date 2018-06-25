小散戶意見難上達天聽？美股東大會董事出席率逐年降低

美股在許多董事會成員不參與年度股東大會的狀況下，希望向大型企業董事表達自己想法的美股小散戶，似乎正在失去他們唯一的管道。

據美國證交所 SEC 數據顯示，近年來谷歌 Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、Netflix (NFLX-US)、和推特 (TWTR-US) 的董事們，大部分都未參與年度股東大會，而這個趨勢更是在逐漸成長。同時，如果企業是召開網路視訊會議，那麼董事的出席率更是一落千丈。

據了解，近日最高調的未出席董事為谷歌執行長 Larry Page 及臉書董事著名投資人 Peter Thiel。2017 年數據顯示，臉書 8 位董事只有 4 位參與會議，而谷歌共 11 位董事只有 4 位出席。

今年的 Netflix 股東大會共 11 位董事只有 2 為出席，而推特共 9 位董事只有執行長 Jack Dorsey 參與。同時，谷歌股東大會自 2006 年以來平均的董事出席率只達 5 位。

儘管大型資產管理公司有聯繫企業董事的方法，但散戶和激進投資人通常只能等待股東大會的機會，使公司變革可能無法及時的與董事會接觸。

近期股東與管理層的關係也出現了微妙的關係，藥廠 AstraZeneca (AZN-LN)、英美煙草 (BATS-LN)、房產企業 Rightmove (RMV-LN) 也都出現了股東抗議管理階層的高薪問題。

NorthStar 資產管理公司首席投資長 Christine Jantz 認為，如董事們沒有聽到問題，便無法解決或回應。Jantz 舉例臉書近期的數據隱私問題，認為如全體董事成員有細聽股東的言詞，這場公關災難可能會就此避免。

然而，似乎董事出席率低只出席在科技業。據 S&P 500 指數中 20 間最大公司的數據顯示，除了上述企業外，幾乎所有美國頂級企業的董事都會參加年會。

據記錄顯示，著名投資人巴菲特常常參與旗下的波克夏公司 (BRKa-US) 股東會。此外，摩根大通 (JPM-US)、埃克森美孚 (XOM-US) 今年都有強大的董事出席。

科技業的蘋果公司 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 董事出席率也很高。