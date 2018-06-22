臺鹽股東會通過配息1.5元 將把旗下明星商品打造億元品牌 提升業績

臺鹽 (1737) 今(22)日召開股東常會，會中通過承認去年度財報，營業額為 27.57 億元，營業利益為 4.18 億元，稅後淨利為 3.53 億元，年成長 0.49%，創下 13 年來新高，每股盈餘 1.77 元；會中同時通過每股分配現金股利 1.5 元。臺鹽董事長陳啓昱表示，去年度雖然面臨原物料及能源成本增加，但在包裝水和保養品的業績加持下，營收仍穩步成長。展望今年，臺鹽將在產品升級、通路拓展方面展現實績，期許能再創佳績。



臺鹽挾自有研發團隊優勢，整合國際健康趨勢和台灣消費者生活需求，打造升級版「Taiyen Beauty 系列」、「MEDECURA 醫美系列」美妝保養品、「絲易康 60 植萃養髮液」及「關鍵錠 PLUS」等生技產品，厚植品牌價值和產品競爭力，成長動能備受矚目。



在通路策略方面，除台鹽生技連鎖門市外，臺鹽全力開發電視購物、網路購物、藥妝連鎖等多元通路，以精品的定位吸引消費者目光。臺鹽也展開策略聯盟，和台灣高鐵異業合作，打造商務艙限定版離子水；和品牌通路代理商合作，深入台灣消費者生活，建立綿密且方便的銷售網絡。同時，臺鹽擁清真 (HALAL) 全廠認證優勢前進東南亞國家，在泰國、越南和當地商業集團結盟，佈局 B2B 和直銷市場。



陳啓昱指出，面對國際市場競爭激烈，2018 年下半年臺鹽將掌握國內外經濟成長契機，強化消費者溝通和體驗行銷，將旗下明星商品打造成億元品牌，提升業績。並且在食安管理和優異品質的優勢下，臺鹽將深耕「循環經濟」和「綠能建設」，打造永續利用、零排放的「藍色經濟」，達到環保、經濟雙贏的目標。