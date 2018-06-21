中央傳定向降準 分析師：影響港股後市表現

港股在 30000 點關口前受阻，摩根士丹利昨 (20) 日發表報告潑冷水，將恒指目標價由 30350 點，大幅下調至 27200 點，下調幅度達 10.4%，以大盤昨收報 29696 點計，潛在跌幅有 8.4%，最熊目標價維持 22500 點，最牛目標由 37600 點稍為下調至 37000 點。

國企指數方面，大摩最新目標由 12150 點，下調至 10700 點，潛在跌幅 7%，最熊目標 8700 點，最牛 14500 點。

報告指出，亞太區的宏觀經濟面臨壓力，料恒指短期有所調整，該行決定下調恒指目標，由原來 30350 點降至 27200 點，此相當於預測本益比為 10.9 倍。國指的目標也由原來的 12150 點，調降至 10700 點，相當於預測本益率為 7.6 倍。

大摩表示，恒指及國指有進一步下調壓力，主要由於去年基數較高、受全球貨幣及經濟轉向的敏感度影響較大，現時藍籌中有 60% 的收入為人民幣，人民幣的貶值亦會影響到藍籌的利潤。

同時，大摩也將滬深 300 指數的 12 個月目標，由 4200 點下調至 3500 點，相當於預測本益比為 10.8 倍。

跟大摩看法迥異，瑞信昨樂觀示，恒指 3 個月內可重上 33000 點關口，12 個月目標價看 34000 點大關，3 個月潛在升幅 11%，12 個月潛在升幅 15%；H 指 3 個月目標 13100 點，12 個月目標 13500 點。

瑞信認為，中美貿易爭拗最終會達成共識，並會在美國中期選舉前出現，加上企業獲利強勁支撐估值，並預計 H 股受貿易戰拖累獲利只有 1% 至 2%，因而維持大市目標。

為降低投資風險，瑞信建議投資者避開直接被中美貿易摩擦衝擊的股份。此外，他較看好科技、金融與內需股。

昨日傍晚外電消息指，國務院常務會議部署緩解小微企業融資難、融資貴，稱要堅持穩健中性的貨幣政策，保持經濟運行在合理區間；加強政策統籌協調，增強市場信心；促進比較充分就業。

會議指出，中國將運用定向降準等貨幣政策工具，增強小微信貸供給能力；自今年 9 月 1 日至 2020 年底，將符合條件的小微企業和個體工商戶貸款利息收入免徵增值稅。

港股昨日回升的股份超過 1000 隻，下跌的也有逾 600 隻，全日做空港幣 134 億元，佔大市成交 12%。

香港《文匯報》引述分析師指出，滬指反彈 0.3%，是昨日港股反彈的主因，是基於市場憧憬人行會「放水」，以及傳出川普向議員促請不要制裁中興等有關，但人行最終會否「放水」，以及以怎樣的形式「放水」，將會影響後市的表現。