財政司司長陳茂波在網誌說，上星期前往北京，拜訪了中央部委，就金融、商貿、科技和粵港澳大灣區建設等議題有很好的交流。

陳茂波說，香港跟內地在經濟上已是密不可分，雙方官員經常溝通是很重要。與內地協調和合作上，往往要尋求中央部委政策支持，助力內地發展的同時，取得香港更廣闊的發展空間。

陳茂波網誌全文如下：

上星期，我去了北京，拜訪了多個與我工作範圍關係密切的中央部委，包括財政部、商務部、科技部、中國人民銀行，亦拜會了港澳辦。我們就著兩地關心的金融、商貿、科技和粵港澳大灣區建設等議題有很好的交流。

今天香港跟內地在經濟上已是密不可分，雙方主管金融經濟事務的官員經常溝通，加強相互政策思路的了解，以至跟進社會經濟各方面的最新情況，是很重要的。尤其展望未來香港的發展以至在國家重大發展策略，例如「一帶一路」倡議、粵港澳大灣區建設和每五年的規劃，我們不時需要在不同範疇研判其中的關鍵，定位香港的角色，而在與內地協調和合作上往往還需尋求中央部委在政策上的支持，以取得突破，在助力內地發展的同時，取得我們更廣闊的發展空間。

我在北京參加了中國科學院青年實習計劃開學式並跟一班學員合照。

這次行程中，更教我高興的是為兩批、分別來自香港不同院校的大學生，主持實習計劃啟動儀式及簡短交流。其中一批是合共二十多名主要修讀科學或工程學系的本科大學生，他們參加了由民政事務局舉辦的「中國科學院青年實習計劃」，在中科院這所全國水平最高的科研單位內，跟隨國家頂級的科研人才一同工作和進行科研。在內地，一般是研究生才能到中科院實習，這次他們作出特別安排，讓香港的本科生也有機會參與其中，實在是非常難得的機會。香港正大力推動創新科技發展，當中又以培育人才為關鍵，很感謝中科院對香港的支持。

其實民政事務局還舉辦另外三項青年專題實習計劃，讓本港不同志趣的年青人可以分別到北京故宮博物院、四川臥龍國家級自然保護區和甘肅敦煌實習，了解現時內地在文物保育、文化保育和自然保育方面的最新情況，這些都是非常難得的機會。



在北京我也跟一班在內地金融機構實習的本港大學生交流傾談。

我在北京期間出席的另一個實習計劃啟動禮，是五十多名香港的大學生，參加了香港金融青年會暑假實習計劃，獲安排到北京多家大型的金融機構實習，同時會參觀其他內地企業和機構，與相關的高層管理人員直接交流，了解他們行業的運作和前景。

我與同學們交流傾談時，感受到他們對學習新事物的渴求，對科技及商業發展抱著強烈的好奇心，談吐中同時有一份自信和對未來的期盼。境外實習計劃實在值得推廣，讓年青人體驗不同地區的社會和生活、民情風俗，透過相互理解、尊重與包容，有助開闊視野和思維，對日後的事業發展甚有裨益。

2018年6月24日

陳茂波的北京之行有了什麼啟示

財政司司長陳茂波在網誌說，上星期前往北京，拜訪了中央部委，就金融、商貿、科技和粵港澳大灣區建設等議題有很好的交流。

陳茂波說，香港跟內地在經濟上已是密不可分，雙方官員經常溝通是很重要。與內地協調和合作上，往往要尋求中央部委政策支持，助力內地發展的同時，取得香港更廣闊的發展空間。

陳茂波網誌全文如下：

上星期，我去了北京，拜訪了多個與我工作範圍關係密切的中央部委，包括財政部、商務部、科技部、中國人民銀行，亦拜會了港澳辦。我們就著兩地關心的金融、商貿、科技和粵港澳大灣區建設等議題有很好的交流。

今天香港跟內地在經濟上已是密不可分，雙方主管金融經濟事務的官員經常溝通，加強相互政策思路的了解，以至跟進社會經濟各方面的最新情況，是很重要的。尤其展望未來香港的發展以至在國家重大發展策略，例如「一帶一路」倡議、粵港澳大灣區建設和每五年的規劃，我們不時需要在不同範疇研判其中的關鍵，定位香港的角色，而在與內地協調和合作上往往還需尋求中央部委在政策上的支持，以取得突破，在助力內地發展的同時，取得我們更廣闊的發展空間。

我在北京參加了中國科學院青年實習計劃開學式並跟一班學員合照。

這次行程中，更教我高興的是為兩批、分別來自香港不同院校的大學生，主持實習計劃啟動儀式及簡短交流。其中一批是合共二十多名主要修讀科學或工程學系的本科大學生，他們參加了由民政事務局舉辦的「中國科學院青年實習計劃」，在中科院這所全國水平最高的科研單位內，跟隨國家頂級的科研人才一同工作和進行科研。在內地，一般是研究生才能到中科院實習，這次他們作出特別安排，讓香港的本科生也有機會參與其中，實在是非常難得的機會。香港正大力推動創新科技發展，當中又以培育人才為關鍵，很感謝中科院對香港的支持。

其實民政事務局還舉辦另外三項青年專題實習計劃，讓本港不同志趣的年青人可以分別到北京故宮博物院、四川臥龍國家級自然保護區和甘肅敦煌實習，了解現時內地在文物保育、文化保育和自然保育方面的最新情況，這些都是非常難得的機會。



在北京我也跟一班在內地金融機構實習的本港大學生交流傾談。

我在北京期間出席的另一個實習計劃啟動禮，是五十多名香港的大學生，參加了香港金融青年會暑假實習計劃，獲安排到北京多家大型的金融機構實習，同時會參觀其他內地企業和機構，與相關的高層管理人員直接交流，了解他們行業的運作和前景。

我與同學們交流傾談時，感受到他們對學習新事物的渴求，對科技及商業發展抱著強烈的好奇心，談吐中同時有一份自信和對未來的期盼。境外實習計劃實在值得推廣，讓年青人體驗不同地區的社會和生活、民情風俗，透過相互理解、尊重與包容，有助開闊視野和思維，對日後的事業發展甚有裨益。

2018年6月24日

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