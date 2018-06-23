評論：小米模式和商業創新無關 中國不需要獨角獸概念

創新的主攻方向應該是技術積累而不是商業模式。

據報道，獨角獸小米即將在香港上市，最後確認發行價在17港元到22港元之間，發行21.8億股，募集資金額約371億港元至480億港元，據此判斷公司估值在539億美元到698億美元之間。小米上市前，關於其過高估值的爭論不休，鑒於其過高估值帶來的風險，原本發行內地第一只CDR的計劃已暫時擱淺。

有關小米估值的分歧在於，小米到底是一家硬件公司還是互聯網公司。一般而言，硬件公司市場給出的估值(市盈率)都比較低，比如蘋果(17倍)和三星911倍)；而互聯網公司給出的估值都比較高，比騰訊(32倍)，亞馬遜甚至高達213倍。根據小米公布的數據顯示，2017年全年經調整凈利潤為39.5億元人民幣，按今年預期盈利計算，小米招股價相當於市盈率為39.6倍至51.3倍。

之所以給出這麽高的估值，雷軍在路演時給出的解釋是，蘋果是硬件，微軟是軟件，谷歌是互聯網，亞馬遜是電商，而小米是全球罕見的全能型公司，同時能做電商、硬件、互聯網，因此要給「騰訊乘蘋果的估值」。

中國第一個全能型公司是樂視，但最終被其龐大的生態以及硬件上的補貼所拖累。所謂全能型公司等同於在單個領域並不具有優勢，尤其是缺乏核心技術優勢，沒有護城河。因此，雷軍進一步解釋，他創造的是「性價比模式」，即不追求最好但性價比能滿足大眾需求的產品。

從其招股書可以看出來，小米手機營收占比高達67.53% ，而互聯網業務占比僅為 9.43%。其中，中低端廉價手機占銷售額的60%多。也就是說，小米主要依靠廉價手機，現在則擴展到其他廉價電子消費品。那麽，我們可以大致確認，小米的優勢不在科技，而在商業零售。

雷軍此前也曾公開表示，小米要做科技界的「無印良品」，即以自己獨特的設計風格銷售性價比比較高（中低端）的商品。類似的企業還有宜家、優衣庫等倉儲式銷售。這種模式主要優勢在於供應鏈管理、獨具風格的產品設計以及靠銷售規模賺取更多利潤。但是，這種模式與科技創新無關，更沒有能力創造「騰訊乘以蘋果」的估值，這是一種傳統制造業與零售模式的結合。

事實上，過多十幾年來中國所謂的「互聯網創新」，大都是在「商業模式」上的一種模仿，與科技創新無關，比如中國比較火熱的電商、外賣、網約車等。但是，中國大部分輿論都被這些強勢企業所主導，稱之為「新發明」，或者高科技企業，等等。

在中國制造業仍然處於轉型升級前夜的背景下，中國互聯網企業崛起事實上對制造業的轉型升級構成了制約。以小米為例，其性價比產品(低端)對代工企業構成了壓制，因為比拼成本的同時並不註重技術上的創新。以新零售為例，電商企業從線上走到線下，搶占更多的銷售平台和數據，從而對上遊供應商實現控制，就會產生類似中國為美國零售企業代工的效應：中國企業只能追求低成本代工，而無法積聚更多利潤投入到技術研發與品牌塑造，從而抑制制造業轉型升級。

中國互聯網企業大都從事附加值很低的服務業，以送外賣為例，在發展中國家提供這種服務其實是非常奢侈的行為。另一方面，制造業不斷出現招工荒。所謂四大發明之一的共享單車，更是在破壞公共空間的同時，浪費了巨大的資源。

不管是電商，還是小米這樣的「低端制造」，其本質上是作為強勢平台，通過價格優勢吸引消費者同時，也完成了對上遊制造商的「剝削」。這才是中國互聯網企業的屬性。這與高科技無關，而是風險資本追逐短期利益下的「商業模式」，而這種模式對制造業構成了「威脅」。

在過去十幾年裏，中國的新經濟領域出現了兩種異化現象，一種異化是風險資本主導的創業均以「財富快速變現」為目的，並非像矽谷那樣投入科技創新；另一種異化是整個輿論被這些大企業主導，並被塑造成「高科技」、「新發明」，從而構成整個社會錯覺，誤導了資源流向甚至政府政策。當中美貿易摩擦爆發後人們才發現，中國真正的核心技術大都受制於人。

我們認為，中國不需要獨角獸這樣的概念，中國現在急需培養的是以技術積累與創新為主的中小企業，註重短期收益的商業模式創新不應該過度誇大為創新方向。商業模式的創新與競爭在中國基本上都是以「價格」為核心，而價格戰只會讓中國制造永遠處於低端水平。

來源：21世紀經濟報道

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