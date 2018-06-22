【IPO追蹤】小米IPO國際配售遭瘋搶 券商推20倍公開認購槓桿

6月22日獲悉，小米IPO國際配售在港遭瘋搶，盡管距離6月21日開始國際配售預定僅一天，距離6月28日結束還有六天。

多位券商人士對騰訊《一線》表示，很多客戶早先於路演前就在想辦法從高盛、摩摩根士坦利以及中信等三家主承銷商手中獲得部分國際配售額度，尤其是外資客戶。

方正證券(香港)渠道管理部董事林子俊對騰訊《一線》表示，外資機構大多都設有科技專版，作為港股“同股不同權”首單以及近年來港股IPO最大科技股，都會將小米列入下單範疇。

據騰訊《一線》獲悉，一些之前併非主承銷商客戶的外資機構，也早早就設法尋找國際配售額度。

小米路演公布的文件顯示，此次全球發售21.8億股，招股價為17至22港元/股，其中95%為國際配售，5%為香港公開發售。但是根據公開發售認購情況，若超額100倍以上則設有回撥機製，即國際配售為90%，公開認購10%。

騰訊《一線》所有接觸過的在港券商都表示，即使小米公開認購將於25日開始，但是超額100倍問題併不大。其中大多數券商認為，保守估計至少會超額認購200倍左右。

中泰國際財富管理部董事總經理陳遠菲對騰訊《一線》表示，就其主要負責的高淨值客戶來說，對於小米公開認購熱情很高，遠超之前的平安好醫生以及閱文等。騰訊《一線》獲悉，中泰國際關於此次小米打新的融資槓桿也較為積極，任何客戶無門檻的融資槓桿最高可20倍。

距離25日開始公開認購僅有一個周末的時間，包括中泰國際在内的大多數券商都趕在今天最後一個工作日積極向銀行借“糧”，以應對下周一公開認購的開閘，其中有些券商已留足數百億“子彈”。

相較來說，林子俊所在的方正證券(香港)就要保守些，其融資槓桿和往常打新區别不大，依舊最高為9倍。林子俊也認為，雖然小米是近期熱點IPO，但是當下包括港股在内的全球資本市場表現都不好，也會影響投資者的認購情緒，最終的認購需要考量下周的市場表現。

來源：騰訊一線

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