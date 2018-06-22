鞍鋼股份(00347-HK)將向A股股東派發年度股息每股0.232元

鞍鋼股份(00347-HK)公布，公司2017年度A股利潤分配方案為：向全體A股股東每10股派發現金紅利人民幣2.32元現金(含稅)。

A股股東扣稅說明如下：扣稅後，通過深股通持有公司A股股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派人民幣2.088元；持有首發後限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差别化稅率徵收，公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【註】；持有首發後限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%徵收，對内地投資者持有基金份額部分實行差别化稅率徵收。

本次分紅派息A股股權登記日為2018年6月28日，除權除息日為2018年6月29日。本次分派對象為：截止2018年6月28日下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體A股股東。

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