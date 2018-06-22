不放棄避開貿易戰最後希望 傳白宮官員力圖與中國重啟對話

趕在美國對中國課徵關稅於 7 月 6 日正式生效之前，消息人士指出，部分白宮人士仍在試圖重啟與中國的談判，以避免貿易戰真正爆發。

美國國家經濟委員會內部官員近來積極與美國前政府官員和中國專家接觸，評估未來兩周中美高層會談的機會。據了解，美國國家經濟委員會的構想之一，包括邀請中國國家副主席王岐山訪美談判。

美國上週五 (15 日) 宣布將對中國 500 億美元商品徵收 25% 關稅，其中第一步總價值 340 億美元的 818 項商品正式課徵時間為 7 月 6 日。美方仍在努力重啟與中國對話，代表仍有部分勢力希望找到和解之道，而不是坐視讓中美貿易戰正式爆發。

不過，只要川普政府內部的鷹派人士仍堅持懲罰北京，近期相關談判實現的機會就很渺茫。目前看來，美國總統川普對中國的立場未見退縮。而中國方面也不干示弱，昨 (21) 日中國商務部新聞發言人高峰更回應，如果美方推出所謂的徵稅清單，中方已經做好充分的準備，將綜合使用包括數量型工具和質量型工具在內的各種舉措，作出強有力的回應。

目前中美貿易戰即將開打的陰影仍持續盤旋在美股上方，道瓊工業平均指數已連續第八天走跌。中國股市 19 日更爆發股災，跌破 3000 點大關，昨日更失守 2900 點，至截稿為止，上証指數報 2846.15 點，跌 1.03%。

上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

白宮內部部分人士希望請到素有「救火隊長」稱號的王岐山訪美，再次就貿易問題與美斡旋。事實上，有關王岐山可能訪美的風聲，早在前幾天就在媒體上傳得沸沸揚揚，指王岐山將在 6 月底或 7 月初訪美，就中美貿易問題進行磋商。

不過，川普政府對於與中國談判的看法分歧，專家認為在擺平歧見前，王岐山訪美機率不大。美國貿易代表 Robert Lighthizer 和白宮貿易顧問 Peter Navarro 等強硬派希望能藉此推動中國政策進行結構性變革。財政部長 Steven Mnuchin 和美國國家經濟委員會主席 Larry Kudlow 則傾向接受降低中美雙邊貿易赤字的協議。