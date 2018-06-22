【港股解碼】超過四大行，錦州銀行不良貸款率下降明顯！

港股市場銀行雲集，除了大名鼎鼎的四大行，備受投資者推崇的招商銀行，各省份、各城市商業銀行也不在少數，比如甘肅銀行、江西銀行、哈爾濱銀行、鄭州銀行。今天我們就來說一個不太知名的小銀行——錦州銀行（00416.HK），雖然名頭不咋響亮，但2017年卻在多個財務指標上實現突破，並於英國《銀行家》公佈的2017年全球銀行1,000強榜單中位列第203位，較上年提升47位。

錦州銀行2017年業績靚眼

錦州銀行近年來發展迅速，截止2017年末，擁有北京、天津、哈爾濱以及遼寧省內的瀋陽、大連、鞍山、撫順、本溪、丹東、遼陽、朝陽、阜新、葫蘆島、營口、錦州等15家分行，一家小企業金融服務中心專營機構；與全球70多個國家及地區531家銀行建立了代理行關係。

業務層面，錦州銀行2017年實現利息收入399.44億元，較2016年同比增加43.2%；利息淨收入185.33億元，同比2016年增加20%；淨利潤90.9億元，同比增加10.9%。縱向對比，錦州銀行業績增速有所放緩，但依然錄得上市以來最好成績。在其他幾個重要的財務指標上，平均總資產回報率較2016年的1.82%下降至1.44%，淨利差從上年3.41%降至2.58%，淨利息收益率從3.67%下降至2.88%，總體來看，公司盈利能力呈小幅下降狀態。

在其他幾個重要的財務指標上，平均總資產回報率較2016年的1.82%下降至1.44%，淨利差從上年3.41%降至2.58%，淨利息收益率從3.67%下降至2.88%，總體來看，公司盈利能力呈小幅下降狀態。

但值得注意的是，錦州銀行不良貸款率較2016年的1.14%下降0.1個百分點至1.04%，縱觀近五年數據，不良貸款率下降尚屬首次。橫向比較，該利率也非常亮眼，不僅低於大部分上市銀行企業，甚至連一向以風險控制著稱的國有商業銀行業要自嘆不如。究其原因，這和錦州銀行不斷優化業務結構有關，2017年，錦州銀行來自貸款和應收款項類投資的利息收入分別為111.1億和239.74億，在大部分銀行靠吃貸款利息存活的市場環境中，錦州銀行無疑“鶴立雞群”。

進入2018年，國際經濟環境復甦逐漸加強，中國經濟運行穩中有進，央行罕見定向降準，釋放增量資金4000億，無疑給銀行贈送了超大“紅包”。銀監會3月初下發《關於調整商業銀行貸款損失監管要求的通知》，決定調整商業銀行貸款損失準備監管要求：撥備覆蓋率監管要求由150%調整為120%-150%，貸款撥備率監管要求由2.5%調整為1.5%—2.5%。以截止2017年末我國商業銀行的不良貸款餘額1.71萬億元，不良貸款率1.74%，撥備覆蓋率為181.42%粗略計算，央行此舉為銀行業增厚利潤最高1.05萬億。

隨著美聯儲再度加息，外界預測年內央行可能繼續降準200個基點 ，貨幣政策由緊轉向寬鬆的意圖逐漸明朗，對銀行業而言，絕對是一重大利好。

作者：董虹

編輯：夏雨辰、唐文英

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