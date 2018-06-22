餓了麽蜂鳥全面融入阿里新零售，智能調度2000市縣

6月22日，餓了麽在阿里巴巴西溪園區召開“蜂鳥配送全國代理商大會”。大會上，餓了麽CEO王磊(花名：昆陽)宣布：蜂鳥即時配送智能調度系統“方舟”已拓展至全國2000市縣。

2017年全國即時配送市場送出近100億單，相當於傳統物流25%的業務量，未來預計本地即時配送的體量將達到傳統快遞的一半以上。

本地即時配送已不再僅服務餐飲外賣，餓了麽融入阿里新零售體系的生態紅利正快速釋放，作為本地生活即時配送體系代表的蜂鳥配送正計劃向各路新零售縱隊輸出運力。

本地即時配送體系將成長為商業支柱

圍繞阿里新零售生態協同，王磊向全體代理商系統闡述了蜂鳥配送的發展戰略。

他表示，自2015年蜂鳥配送平台成立以來，即時配送市場體量越來越大，基礎性作用越來越明顯，已不再隻是一個服務於外賣交易的履約環節，將成長為與傳統物流一樣的商業支柱産業。

在阿里新零售生態中，幹線倉配、前置倉和本地即時配送構成的“分鍾級配送體系”也在剛剛結束的天貓618中發揮了巨大能量。

“阿里新零售體系的賦能，對蜂鳥來說意味著更強能力、更廣平台、更高格局。”王磊說。

蜂鳥所有夥伴都將從阿里新零售生態協同獲益

餓了麽融入阿里新零售體系後，一系列生態紅利正快速釋放。“這不僅是訂單量大大增加，而且跟外賣訂單從時間、品類上都形成了互補。”與會的蜂鳥代理商說。

未來，還有更多新零售服務將通過蜂鳥的本地即時配送網絡落地，觸達3公里半徑内的用戶，包括智能調度系統、外賣無人機、機器人等産品，都將適配新零售復雜場景進行更新叠代。

“每一位代理商、每一位外賣小哥、每一位商家，都將從阿里新零售生態系統獲益。”餓了麽COO康嘉說，“這意味著蜂鳥未來巨大的可能性。”

科技先行，智能調度拓展全國2000縣市

大會上，蜂鳥的“方舟”智能調度系統、外賣無人機等拳頭産品也悉數公布了最新進展。

餓了麽組織運力部負責人介紹，目前餓了麽智能調度系統“方舟”已從30城試點拓展到全國2000多個城市。融入阿里體系後，派單精準度和效率進一步提升。

同時，新版本的方舟系統引入了“大商圈”理念，目前已推廣到58個核心城市1600多個商圈。最新數據顯示，騎手配送效率提高近40%，相當於每人每天多送10-15單，騎手收入穩步提高。

大會現場，餓了麽外賣無人機還將一份星巴克咖啡外賣完好送進會場。據悉，無人機投入商用後，配送過程中無人機飛行距離約佔配送全程70%，這意味著每名騎手每天將節省超過50公里路程。

“每一份外賣背後都有我們的期望。”王磊表示，“代理商、騎手和優質商家的收入將提高，用戶的消費也會越來越便捷。這就是新生態、新起點、新機遇。”

來源：環球網

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