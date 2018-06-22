【港股解碼】你不知道的長白山：正在努力變得更美

長白山分為東、西、南、北四個坡，其中東坡在朝鮮境內，西坡、北坡、南坡在中國境內，這座在中國與朝鮮交界之處的白頭之山，素來以湛藍的天池與清新的原始森林吸引著中外無數遊客來訪。但是不為人知的是，長白山旅遊股份有限公司（603099-CN）為長白山的開發建設做出了巨大的貢獻，公司成立於2010年，並在2014年8月登陸上海證券交易所，目前正在對長白山進行持續不斷地開發建設之中。

當天池融化之時

長白山因為其特殊的自然氣候，終年積雪，山頂上的天池只在每年的7-9月之間才會融化，其餘時間均為冰封，而其西坡的高山花園更是花謝匆匆，只有在每年的8月才會出現美麗景象，而每年的7-9月也就名副其實地成了長白山景區的旅遊旺季。

長白山2017年分季度主要財務數據

來源：上海證券交易所

2017年的四個季度中，長白山旅遊公司的營業收入在第三季度錄得的最多，為2.41億元人民幣，其餘三季度所錄得的營業收入均在1億以下，且其歸屬於上市公司股東淨利潤與歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤均為負值。可見季節性對於長白山旅遊公司的影響之大。

不過，在2018年的第一季度，長白山旅遊公司取得了一些進步，在本期內，長白山旅遊公司錄得營業收入4301萬元，相比2017年同期上升了66.74%，同時歸屬於上市公司股東的淨利潤和歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的虧損分別有13.62%和12.34%的收窄。而如今驕陽正豔，天池已然融化，在未來的2018，長白山旅遊公司或許會比2017年更近一籌。

破局：開放南坡

實際上，長白山旅遊公司現在面臨的情況是不容樂觀的。自2015年以來，其營業收入雖然有所上漲，但是歸屬於上市公司股東淨利潤與歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤均處於下降狀態。

長白山2015-2017主要財務數據

來源：上海證券交易所

要改變這樣的現狀，需要先搞清楚長白山旅遊公司的主營業務和經營模式。長白山旅遊公司的主營業務主要分為遊客運營、旅行社、酒店、企業管理四個方面。在2017年，遊客運營占比最高，毛利率高達51.15%；旅行社雖占比較少，但是毛利率最高，為62.28%；酒店業務處於虧損狀態，毛利率為-32.76%。

在遊客運營業務上，長白山旅遊公司處於優勢。在2010年8月20日，長白山管委會運輸管理處對長白山景區內的三條交通運營線路進行了招標，長白山旅遊公司取得了景區交通運營線路20年的經營權；景區外的環長白山旅遊快線連接了長白山西景區、北景區及景區外的部分景點客源集中地。長白山旅遊公司是目前長白山保護開發區內唯一獲得交通運輸主管部門批准運營該旅遊線路的企業，而唯一的競爭對手便是長白山保護開發區內的計程車。但是，實際上，靈活的計程車與實惠的旅遊路線車在長白山的淡季與旺季市場已經實現了一種平衡，競爭性也不是很明顯。

綜合下來，最值得改善的業務，便是酒店業務了。長白山旅遊公司旗下的長白山溫泉皇冠假日酒店是與英國洲際酒店集團合作，建設品牌為皇冠假日的五星級溫泉度假酒店，於2016年12月末投入運營，業務覆蓋住宿服務、餐飲服務、會議服務、旅遊資訊諮詢等，是長白山地區第一家國際標準的五星級酒店，是在二道白河鎮公認的最正宗的溫泉酒店。同時，長白山旅遊公司還具有豐富的溫泉水資源，其中藍景溫泉是以長白山天然火山自溢溫泉水為主營產品，擁有長白山北景區聚龍溫泉獨家採礦權，年生產18萬立方米溫泉水，具有廣闊的市場空間。如若能積極打造冰山溫泉，長白上旅遊公司想必會更上一層樓。

除了促進各項業務的開發之外，對景區的開發與建設也是至關重要的。登上長白山的北坡，從山腳下的原始森林，到山頂上的白雪皚皚，一座山便能感受一年四季；再看西坡則以錦江大峽谷與高山花園聞名；神秘的南坡則一直只能默默窺探其身影。2018年5月30日，長白山旅遊公司發佈了南坡從今年6月1日重新開放的公告，南坡素來以離天池最近而聞名，或許這次南坡的開放將為長白山旅遊公司帶來轉機。

作者：金詩媛

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