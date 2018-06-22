API：美國5月石油需求創十一年同期最高

美國石油協會（API）月度報告顯示，今年 5 月，美國石油需求創下十一年來同期新高。

API 報告稱，5 月美國石油需求為 2030 萬桶 / 日，為 2007 年來十一個 5 月之中需求最高水平，但 5 月需求還是比今年 4 月減少了 0.2%，4 月需求創十一年新高。

API 數據顯示，5 月美國汽油需求、原油進口量和煉油產能利用率均低於去年同期，國內原油產量、蒸餾油和航空燃油需求均高於去年同期：

5 月美國汽油需求為 953 萬桶 / 日，低於去年同期的 959 萬桶 / 日；

5 月蒸餾油需求 408 萬桶 / 日，去年同期 397 萬桶 / 日；

5 月航空燃油需求 177 萬桶 / 日，去年同期 167 萬桶 / 日；

5 月原油產量 1060 萬桶 / 日，去年同期 918 萬桶 / 日；

5 月原油進口量 795 萬桶 / 日，去年同期 840 萬桶 / 日；

5 月煉油產能利用率 92.6%，去年同期 94.3%。

API 首席經濟學家 Dean Foreman 稱，美國 2018 年經濟強勁增長，「價格一直在緩慢上漲，消費者在消化這種價格通膨」。

值得一提的是，API 數據公布前一日、本周三美國能源部下屬機構 EIA 公布數據顯示，上周美國 EIA 原油產量環比持平在 1090 萬桶 / 日，保持單周產量的歷史最高水平。

而且上周 EIA 原油庫存減少 591.40 萬桶，創今年 1 月以來最大單周降幅，降至 3 月末一周以來最低點。

這意味著，在夏季駕駛高峰期需求推動下，美國國內需求保持在較旺盛水平。在 OPEC 和俄羅斯等聯合減產的產油國本周五和周六開會前，美國的產油還繼續處於歷史高位。

市場普遍預計此次 OPEC + 會議將決定增產，需求是觸發增產的主要因素。



路透社本周二援引 OPEC 人士消息稱，OPEC 的技術專家團認為，今年下半年全球石油需求保持強勁勢頭，即使油價並未下跌，石油市場也可能坦然吸收增加的產量。

沙烏地阿拉伯能源部長法利赫稱，下半年全球將面臨 160 萬至 180 萬桶 / 日的石油供給短缺，OPEC 不能容許這樣的短缺發生，需要考慮釋放多少石油產量。

俄羅斯能源部長 Novak 稱，第三季通常是石油需求增長最為迅猛的季度，「如果我們不採取措施（增產），我們可能會面臨供應短缺。」

本周四路透消息稱，各國石油部長今日將討論增加產量 100 萬桶 / 日，該提案為主要提案。了解伊朗方面想法的人稱，如果這是 OPEC 一致共識並且是市場需求的話，伊朗不大可能拒絕這一規模增產。

此後布油跌幅擴大，收跌 2.26%，報 73.05 美元 / 桶，收創兩個多月新低。美油盤中一度轉漲，最終收跌。WTI 8 月原油期貨收跌 0.17 美元，跌幅 0.26%，報 65.54 美元 / 桶。

但在布蘭特原油收盤後傳出 OPEC 和盟友會議進展不佳的信號。伊朗石油部長 Bijan Namdar Zanganeh 表示，不認為各方可以達成協議，允許該集團增加產量。一位代表稱，俄羅斯和沙烏地阿拉伯等其他產油國繼續就四種可能性進行會談，其中包括每日增產 100 萬桶、150 萬桶和 180 萬桶的可能。