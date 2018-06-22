伊朗石油部長：本次OPEC會議進展不佳 各方不會達成協議

OPEC 和盟友在維也納的會議進展不佳，伊朗石油部長 Bijan Namdar Zanganeh 表示，不認為各方可以達成協議，允許該集團增加產量。他將在 OPEC 會議結束後離開維也納。

Zanganeh 說：「這不是一個很好的會議。OPEC + 此次會議僅僅是儀式性的會議而已。」

一位代表說，該小組的其他成員——包括俄羅斯和沙烏地阿拉伯阿拉伯——繼續就四種可能性進行會談，其中包括每日增產 100 萬桶、150 萬桶和 180 萬桶的可能。

值得注意的是，上調產量上限未必會帶來相應的產量增加，因多個產油國無法提高產量。

厄瓜多爾石油部長稱，他認為周五的 OPEC 會議將會很吉安娜，增加產量存在分歧，而伊朗希望就美國制裁進行討論。他表示，預計 OPEC 和盟友不會就每日增產 100 萬桶達成一致。他認為，每日增產 60 萬桶比較可能實現。

而面對美國制裁，伊朗表示對美國總統要求 OPEC 增產的要求感到憤怒，希望各方在周五就制裁進行討論。

此前，OPEC 代表向路透表示，每日增產 100 萬桶似乎成為了各方的共識。而伊朗可能在特定條件下同意這一增產規模。路透社援引了解伊朗方面想法的人稱，如果增產 100 萬桶是 OPEC 一致共識並且是市場需求的話，伊朗不大可能拒絕。