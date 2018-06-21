德國汽車巨頭們「腦洞大開」：徹底廢除歐美之間所有汽車關稅

深受貿易戰衝擊的困擾，股價狂跌的德國汽車製造商們顯然是急得沒辦法了。

華爾街日報報導稱，包括寶馬、福斯在內的所有德國汽車製造商希望川普政府收回對歐盟進口汽車加增關稅的威脅，因此做出了一個大膽的提議：徹底取消美國和歐盟之間所有汽車關稅。

此前，川普曾威脅稱要對所有從歐洲進口的汽車徵收 25% 關稅，但目前為止這項提議還只停留在口頭層面，沒有具體開始實施。

目前，目前美國汽車進入歐盟市場需繳納 10% 的關稅，而歐盟汽車進入美國市場的關稅稅率僅為 2.5%。

5 月底，川普並沒有如歐盟呼籲的那樣延長其關稅豁免期，隨後歐盟也提出會對 32 億美元的美國進口產品徵收 25% 的報復性關稅。美國商務部長羅斯還曾指責歐盟在沒有談判的情況下就發出了報復性關稅方案。

雙方這樣的僵持下，短時間內顯然對已經遭受切實打擊的企業沒有幫助，於是德國汽車製造商們「自強自立」提出了這項「關稅全免、不分你我」的想法。

德國車企的積極反應也體現出了潛在的關稅風險對他們的傷害之大。自從川普汽車關稅威脅公布，奔馳製造商戴姆勒、大眾、寶馬股價一路下跌，目前三家汽車巨頭總市值已經蒸發 202 億美元了。

路透援引德國資產管理公司 QC Partner 高管 Thomas Altmann 表示，「美國對進口汽車加征關稅，對於德國汽車產業來講將是一場噩夢，銷量一定會受到大幅衝擊。」

雖然這一提議聽上去有些石破天驚，但確實也符合川普一直以來強調的「互惠」（reciprocal）。不過，如果真的這樣做，可能美國國內的汽車製造商會率先反對吧。而且，對於汽車關稅不那麼敏感的其它歐盟國家來說，這樣一刀切的豁免也會招來不少反對意見。