【IPO追蹤】網上旅行同程藝龍向港交所已遞交上市申請

內地網上旅行公司同程藝龍已向港交所(00388)遞交 A1 上市申請,到主板上市。《華爾街日報》早前引述知情人士指，同程藝龍計劃集資10-15億美元(約78-117億港元)。

同程藝龍由騰訊(00700-HK)和攜程，分別支持的兩家在線旅行服務商合併而成。知情人士稱，同程藝龍的客戶，大部分來自騰訊的微信和QQ，用戶可透過這兩款社交媒體應用，來到訪同程藝龍的網站。同程藝龍希望利用這一優勢，以及與攜程龐大供應商團隊之間的聯繫來擴張業務。

其實早在2004年，藝龍已在納斯達克上市。2011年騰訊投資8440萬美元成為其第二大股東，2015年攜程以4億美元的價格收購藝龍37.6%的股份，成為藝龍第一大股東。2016年，藝龍完成私有化交易，同時藝龍申請股票在納斯達克市場停止交易並退市。同程旅遊在2015年、2016年謀求A股上市，可惜在推行上市計劃的過程中，盈利與運營模式上存在短板，導致最終未能成功上市。

騰訊和攜程目前是同程藝龍最大的兩個股東，合共持有約45%股權。其他股東包括萬達集團和私募股權公司 Ocean Link。

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