中國A股市場進入減量博弈 近萬億市值股權質押低於警戒線--瑞銀

國際投行瑞銀中國合資券商--瑞銀證券周四發布最新簡評稱，近期A股投資者相對於H股投資者的悲觀預期，主要來自於「去影子銀行化」帶來的信用緊縮。A股市場已經進入了減量博弈，成交量不斷下行至3,000-3,500億元人民幣/日，出現流動性幹涸的小市值股票增多。

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺在簡評中指出，流動性幹涸的原因主要來自兩方面：一是股權質押風險逐步增加，據瑞銀測算股權質押在平倉線和警戒線以下的市值分別為4,400億元和5,000億元，二是新股發行加速的擔憂。

「流動性風險很小的大藍籌成為市場的追捧。」他指出。

對於近期的資金面和流動性，簡評指出，近期中國的貨幣政策延續微調基調，例如央行運用多種工具加大流動性投放，預計未來一段時間央行仍會靈活運用各類流動性工具來維護半年末銀行體系資金面的穩定，流動性大幅趨緊的可能性較低。

在宏觀經濟政策方面，簡評認為，中美貿易摩擦可能持續升級，雖然初步的宏觀影響有限，但是如果外需大幅放緩，中國有可能會放松政策以提振內需，例如偏緊的信貸政策以及PPP(政府與社會資本合作)和基建相關的緊縮政策，預計年內中國可能繼續降準200bp，下次降準時點可能就在未來幾個月。

來源：路透上海6月21日

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