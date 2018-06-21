工會抗議杜英宗董事酬金破億元 南山人壽回應「屬合理薪酬」

南山人壽今 (21) 日舉行股東會，南山工會不滿該公司每股純益從 2016 年的 2.58 元，去年降為 2.14 元，業務員佣金也年年降低，但是董事長杜英宗董事酬金竟高達 1.5 億元，對此，南山人壽回應，公司在董事長杜英宗帶領之下成績斐然，董事酬金是由董事會核給對應其職責與貢獻的獎金，並由薪酬委員會、審計委員會及董事會審查通過後核定，屬合理薪酬。

去年為南山人壽自外商轉型為本土公司後滿六周年，面對全球動盪的局勢，在業務動能、獲利及資產規模等指標，仍展現穩健的成長力道，尤其合併總保費收入達新台幣 5241 億元與合併總資產超過新台幣 4 兆元，雙雙寫下新高。另外，在合併新契約保費收入方面，也達新台幣 1987 億元，其中傳統型商品新契約保費收入 (不含投資型商品)，市占率 23%，居業界第一。

南山人壽去年合併稅後淨利達新台幣 219 億元，經依法提列法定盈餘公積及各項特別盈餘公積等法令規定項目之後，每股無償配發約 1.02 元股票股利，為過去 6 年最佳。

雖然配出 6 年最佳股票股利，但是南山工會不滿南山人壽每股純益自 2016 年的 2.54 元降為去年的 2.14 元，但杜英宗董事酬金卻從前年的 6768 萬元增加到今年的 1.05 億元，董事長薪酬年年調升，但是業務員佣金年年降低，且資方要求業務員簽訂的合約條款不公平。

對此，南山人壽強調，公司去年首年度傳統型保費收入，業界第一，市佔率 23%；總保費及總資產持續成長，資產總額超過新台幣 4 兆元；衡量保險公司價值的隱含價值亦穩定呈現雙位數成長；且去年度雖面對全球股匯市動盪，但在董事長杜英宗帶領下，亦繳出亮眼的成績單。

南山人壽進一步說明，去年合併稅後淨利達新台幣 219 億元，雖然較前年下滑，但是主要是因為去年度新台幣大幅升值，若以 2016 年度的匯率水準模擬去年度資產暨損益，其調整後的獲利將逾 450 億元。且該公司更連續六年獲得中華信用評等公司評定為 twAA+，為民營保險業最高信用評等。

對於杜英宗薪酬過高疑慮，南山人壽表示，該公司去年度年報公布的董事長薪酬資料，是在反映 2016 年度及長期的整體經營績效，該公司 2016 年各項指標實際達成數均破公司歷史紀錄，首年度保費收入更躍升為業界第一，因此，由董事會核給對應其職責與貢獻的獎金。

南山人壽強調，該公司董事長酬金，是由薪酬委員會、審計委員會及董事會，依據章程授權，參酌董事對公司營運的參與程度、貢獻價值及公司長期的成長、參考同業通常水準，經會議審查通過後核定。其中，薪酬委員會及審計委員會由獨立董事所組織，董事長並未參與會議及表決；而董事會對於董事長酬金議案的審查，董事長已主動迴避，亦未參與討論及表決。董事會內、外部董事包括獨立董事都全體支持、無異議通過，符合公司及法令規定。