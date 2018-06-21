〈和碩股東會〉M17暫緩掛牌 童子賢：台灣新創需要被鼓勵

和碩 (4938-TW) 今 (21) 日召開股東會，針對近期 M17 暫緩美國上市事宜，董事長童子賢指出，台灣應該要有好的法規、社會氛圍、教育制度等軟體層面，鼓勵新創產業發展，對於單一公司海外掛牌結果不評論，但他認為此事件並不影響大局，重點是讓台灣新創氣氛熱絡。

M17 原定 6/15 在紐約證交所掛牌上市，成為近年來首家赴美掛牌的台灣新創公司，不過由於特定 IPO 投資者結算美國存託股票 (ADSs) 等相關問題，M17 將暫緩在紐約證券交易所上市計畫。

童子賢認為，透過好的法規、社會氛圍鼓勵新創，不管是家庭或是公司都會勇於嘗試；以矽谷為例，新創公司產值甚至比筆電、CPU 或是軟體等成熟產業高出許多，包括蘋果過去十幾年帶動的手機跟平板風潮，都是來自矽谷。

他認為打造新創氛圍，最不需要的就是「蓋房子」等硬體政策，最需要的則是軟體層面，包括法規、產業氛圍，甚至年輕一代的積極性。以 M17 上市為例，可以透過法規要求財務、策略、產品、人才及營運上正規化。

童子賢指出，M17 跟鴻海工業互聯 FII 在海外上市都是個案，他不做出評論。很多新創產品、服務都很厲害，面對全球行銷、募集資金並不容易，單一個案的結果不會影響大局。他期待，未來台灣新創氣氛熱絡，有成千上百的企業或是家庭勇於加入新創行列。

童子賢強調，現在大家仍然回味 2、30 年前台灣創業的風潮，台灣的創業氛圍好像移到對岸或是其他地方。他認為，台灣應該回過頭來檢討產業氛圍、法規、教育制度等，哪些對新創環境不利。

童子賢認為，好的新創環境帶來源源不絕的能力，創造就業及財富機會，帶動稅收及消費，是好的良性循環。美國矽谷歷經十年，仍然有成千上百公司不斷申請股票上市，周邊的房價居高不下。