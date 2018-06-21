德法公布全新歐元區改革計劃 擬2021年建立歐盟共同財政預算

本周二，德國和法國就歐元區改革計劃達成一致。其中最引人關注的內容，就是歐元區建立統一財政預算。

據新華社，歐洲聯盟峰會召開在即，德國總理梅克爾（Angela Merkel）19 日在柏林附近的梅澤貝格宮接待法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），雙方就推進歐盟改革計劃達成一致。

在公開聲明中，德法兩國表示同意為彌合歐盟內部貧富差距建立歐元區統一預算，為遏制移民潮加強邊境管控，希望通過此舉來減少歐洲國家之間不斷加大的分歧。

2021 年建立歐元區共同財政預算

德法兩國希望從 2021 年開始建立歐元區共同預算，以此促進歐元區能有更好的競爭環境、進一步融合融合，以及經濟環境變得更穩定。 歐元區預算資金將來自於成員國每年撥款，並對稅務及其他資源進行分配。

德法兩國領導人還表示，未來會將規模為 5000 億歐元的歐元區援救基金（即歐洲穩定機制）轉變成永久性基金，可向財政緊張的歐元區成員國提供貸款。

不過，目前歐元區統一預算方案細節相對模糊，仍有待磋商；且德法達成的改革方案，很可能遭到歐元區其它成員國的抵制。此前，荷蘭首相馬克 · 呂特就曾反對建立歐元區統一預算。

但德法兩國的計劃，得到了歐盟高級官員的力挺。歐盟委員會主席容克則表示，德法聲明中的計劃「非常平衡」能夠促進歐洲發展，歐委會對此非常滿意。

歐洲央行行長德拉吉也表示支持法德提出的歐元區改革計劃，同時呼籲公布更多細節。彭博援引他的講話稱

「這份文件很模糊，需要做很多工作。最終，我們可以做稱一些事情。該計劃相當於努力深化貨幣同盟。」

加強難民和邊境管控

除了「統一財政預算」的內容，德法兩國還就嚴格管控歐盟邊境難民達成一致。馬克宏稱，歐盟國家應有權在邊境處攔截並遣返所有抵達德國前，已在另一個歐盟成員國申請避難的移民。

德法兩國還呼籲設立歐洲邊防警察部隊，建立「歐洲難民署」，協調歐盟難民處置程序，建議賦予歐洲邊境管理局更多職權，加大打擊偷渡和人口販賣，更好地保護歐盟「外部邊界」安全，同時促進成員國更公平分攤邊界管控負擔。