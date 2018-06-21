鄧海清：“持續降準”光明正大 人民幣匯率貶值破7是大概率事件

6月20日，李總理主持召開國務院常務會議，會議提出“運用定向降準等貨幣政策工具，增強小微信貸供給能力”、“保持流動性合理充裕”。

海清FICC頻道全球首席經濟學家鄧海清認為，從以往經驗來看，國務院會議定調“定向降準”之後，距離落地往往只有一周左右的時間。此次定向降準本來就是“穩健中性”貨幣政策相機抉擇的應有之義，“穩健中性”的貨幣政策絕對不是“一成不變”的貨幣政策，“穩健中性”的内涵應當是跟隨經濟形勢的變化，採取相應的貨幣政策。在中國目前的經濟條件下，“持續降準”應當是光明正大的。

鄧海清認為，人民幣匯率貶值破7是大概率事件。在中美經濟走勢分化、中美貨幣政策分化、美元升值周期下，中國政策層絕不應重演2014-2016年的“棄外儲、保匯率”悲劇，而是應當效仿歐洲、日本(2014-2015年歐元、日元匯率大幅貶值20%，反而促進了歐洲、日本的經濟)，避免對外匯市場的常態化干預，允許人民幣匯率在合理水平上進行貶值。在特朗普失信的背景下，中美貿易問題愈演愈烈，徹底改變了人民幣兌美元的均衡匯率基礎，美國有錯在先的情況下，沒有理由指責中國匯率貶值。人民幣貶值反而可以大大改善中國在貿易戰中的被動局面，讓中國獲得更大的回旋空間。

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