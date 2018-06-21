路透測算的人民幣兌美元中間價今日料開在6.4706元附近

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的人民幣匯率形成機制測算，人民幣兌美元中間價周四預計會開在6.4706元附近，較上日貶值約120點。

上日人民幣兌美元即期收報6.4715元，而中間價則為6.4586元。根據定價機制，今日中間價變動中，有129點下跌反映市場供求影響，另有9點上漲反映的是隔夜一籃子匯率基本保持不變所需要的點數；「逆周期因子」影響暫未發生作用。

路透測算的上日人民幣兌美元中間價為6.4689元，和外匯交易中心公布的實際值偏差103點。上日路透根據CFETS公布的中間價測算，人民幣匯率CFETS指數、參考SDR(特別提款權)籃子指數和參考BIS(國際清算銀行)籃子指數分別為97.64、97.98和100.9。

2016年2月以來中國初步形成「收盤匯率+一籃子貨幣匯率變化」的人民幣對美元匯率中間價形成機制，2017年2月將中間價對一籃子貨幣的參考時段由24小時調整為15小時，5月底外匯市場自律機制匯率工作組在中間價報價模型中引入「逆周期因子」，而在2018年初中國央行建議各報價行“可以調整”報價模型中的「逆周期系數」，使其恢復中性。

來源：路透上海6月21日

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