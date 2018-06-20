亞博科技控股(08279-HK)與江蘇體彩中心訂立戰略合作框架協議

亞博科技控股(08279-HK)公布，公司與中華人民共和國江蘇省體育彩票管理中心訂立戰略合作框架協議，年期自簽署之日起3年。

根據框架協議，公司與江蘇體彩中心將利用彼等各自的資源於江蘇省内進行彩票遊戲的宣傳推廣、研究及開發；公司將於江蘇省内透過阿里巴巴集團及螞蟻金服集團的各條線下渠道開展彩票産品的宣傳推廣工作；及公司將於江蘇省内利用其線上及線下渠道資源(包括但不限於阿里巴巴集團及螞蟻金服集團)以及數據和技術支援店舖銷售數碼化、傳統彩票店舖升級以及智慧型彩票試行店鋪等合作領域。

董事會認為，集團作為綜合彩票技術及服務供應商，透過此次與江蘇體彩中心合作，能更有效地運用集團作為阿里巴巴集團及螞蟻金服集團獨家彩票平台的優勢。集團通過根據框架協議的條款進行營銷及宣傳活動，將有助體育彩票管理中心提升其彩票産品的知名度，以及擴大集團的客戶群體。此外，集團將利用彼等的資源及專長，協助體育彩票管理中心促進國家體育事業發展，併為公益事業作出貢獻，實現各方共同受益的目標。

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