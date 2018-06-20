復星(00656-HK)宣布收購德國自動化解決方案提供商FFT

復星(00656-HK)今日簽訂協議併宣布通過復星國際旗下基金收購全球領先的柔性自動化生産線解決方案提供商FFT GmbH & Co. KGaA(“FFT”)。FFT目前由一家德國家族管理的家族投資公司ATONGmbH持有。

FFT成立於1974年，總部位於德國富爾達，為德國、美國、日本、中國等國家的一線汽車製造商提供柔性自動化生産線解決方案、定製化工程設計和實現。FFT還為包括美國、瑞典和德國等多個國家的客戶提供非汽車行業的自動化解決方案。FFT的解決方案可以覆蓋頂層的生産流程和其中特定工藝的製造。2017年，FFT營收超過8.5億歐元，擁有員工2,600多人。

此次收購FFT體現了復星積極投資具有市場領先地位的智能製造龍頭企業的戰略。通過此次收購，復星將可為旗下企業包括南京南鋼鋼鐵聯合、法蘭泰克及浙江五洲新春集團等賦能增值，提升其智能製造創新解決方案的能力。

復星國際董事長郭廣昌表示：“復星的使命是讓全球每個家庭生活更幸福，通過智能製造和科技創新為全球家庭客戶提供更優質的産品和服務，未來我們將與FFT緊密合作，提供復星的世界級“製造商”資源，為FFT進入中國欣欣向榮的工業自動化市場打通渠道。此外，我們也將互相賦能，幫助FFT實現進一步發展，同時助力復星深耕全球智能製造領域。”

FFT 首席執行官 Manfred Hahl表示：“過去多年我們的業績顯著增長，併在全球各地區開展業務布局，我們認為與復星的合作意義重大，憑借復星的雄厚資源和産業實力，我們將能夠進一步拓展全球業務，併進一步深耕中國市場。中國作為全球最大的自動化行業市場國，在汽車和其他眾多行業都有著豐富的應用場景，併且具有巨大的增長潛力，此次與復星的合作將可以幫助我們完善FFT的全球布局。”

此次交易有待監管部門批準。

來源：第一財經

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