滬指小幅收漲站穩2900點 創業板指反彈漲逾1%

滬深兩市今日早盤集體低開，市場多次出現上行動作，創業板指數一度翻紅，但隨即快速回落，創業板盤中再度創下3年新低。股指臨近午間收盤再次拉升，創業板翻紅。午後，資金做多情緒明顯，股指快速拉升，創業板指漲幅超1%。滬指收報2915.73點，漲0.27%，成交額1533億。深成指收報9501.34點，漲0.92%，成交額1949億。創業板收報1563.79點，漲1.08%，成交額671億。

盤面上，大多板塊一改昨日頹勢，紛紛上漲，醫藥、航天、鋼鐵、房地産、次新股板塊漲幅居前。保險、銀行、石油等權重股表現較弱，未能翻紅。

熱點板塊中，醫藥製藥板塊強勢上漲，大理藥業(603963-CN)、泰合健康(000790-CN)漲停，健康元(600380-CN)漲超9%，泰格醫藥(300347-CN)、艾德生物(300685-CN)等多股上漲逾7%。上海證券分析師表示，經過前一階段持續回調之後，醫藥行業整體的估值溢價率已回歸至近5年的中低位水平，短期波動不改醫藥行業基本面業績增速回暖的本質。

鋼鐵板塊亦有不俗表現，首鋼股份(000959-CN)、柳鋼股份(601003-CN)等5股漲停，安陽鋼鐵(600569-CN)、華菱鋼鐵(000932-CN)等多股漲超5%。

次新股午後走強，盈趣科技(002925-CN)、大理藥業(603963-CN)等14股漲停，艾德生物(300685-CN)等多股紛紛跟漲。

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