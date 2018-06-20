華孚昆山、馬鞍山新廠Q3起導入量產 馬鞍山獲德車廠一線供應商訂單

華孚 (6235) 新能源車業務放量，擴廠腳步積極，包括馬鞍山廠區與昆山二廠將陸續從第三季起導入量產，土地與廠房面積倍增。其中，馬鞍山當地有德國汽車零件園區，當中許多供應德系車廠的一線供應商，目前華孚已有一家訂單入袋。因切入新能源車市斬獲豐碩，華孚今年提高資本支出，大舉擴增廠房。其中，昆山二廠共 30 畝地、馬鞍山更高達 152 畝地，印度也有建廠計劃。總經理陳建賢表示，昆山二廠預計 7 月份在客戶稽核過後就可導入量產，馬鞍山大約 11 月客戶稽核，明年上半年可量產。



他說，新廠的土地與廠房面積均有倍數的增加，在產能方面則將視訂單需求逐漸擴大。而華孚看好新能源車業務的後市，刻正與客戶洽談 2019-2022 年的訂單，需求將相當殷切。



至於為何在馬鞍山建廠？陳建賢指出，全球鎂合金大約有 95% 從中國大陸產出，過去中國的部分又有六到七成在山西供應，主因為最大材料商位於山西，但近年此材料商遷移至安徽馬鞍山，帶動當地輕金屬工業，且獲得當地政府全力支持，加上相關的人才也較多。



因此，當地汽車零組件供應鏈成熟，還有一德國汽車零件園區，一線汽車零件供應商群聚，華孚在當地設廠，不但享有政府提供之優惠，且人才充沛，加上接近客戶，有就近供貨的便利。而當地一線汽車零件供應商中，已有一家成為華孚客戶，仍持續爭取其他客戶。

