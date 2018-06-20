工業富聯連跌五個交易日 市值縮水近1500億

鴻海旗下 FII (工業富聯)(601138-CN) 今 (20) 日再度大跌開出，早盤一度跌深逾 6%，截至發稿，報 19.34 元，跌 4.82%，市值 3809.07 億元。

隨著工業富聯跌跌不休，先前湧入資金遭遇「坑殺」，截止當前股價 19.34 元，股價跌幅 26.63%。回顧工業富聯在上市第四日股價來到最高點的 26.36 元，當日成交 158.1 億元，成交額占滬市當日成交額一成。隨後股價一路重挫，距離高點愈來愈遙遠，5 個交易日市值縮水人民幣 1439.8 億元，被市場人士戲稱「資金絞肉機」。

有證券分析師指出，工業富聯本身題材並不吸引人，先前以科技股包裝估值上市，經短期炒作後，業界對其估值的方法仍會回到按照工業製造公司的標準。

業內人士認為，工業富聯能有三個漲停板已經不錯了，更指出許多投資人只是希望利用一波蜜月行情，短期投資獲利。但從長期來看，股價仍有回升可能，後續得依靠長期基金接盤。

面對工業富聯跌跌不休，謝金河更在臉書上直指郭董壓力來了，指近來工業富聯股價迅速反轉向下，目前工業富聯才剛上市，流通股只有 11.2 億股，股價支撐力道這麼弱，令市場震驚。

同時台灣的鴻海 (2317-TW) 在 19 日也下跌 2 元，股價收在 83 元，向新低點靠攏，隨著外資不停賣超，鴻海股價也愈跌愈低，假如這樣的趨勢不改變，鴻海長缐籌碼可能鬆動。直指如果上海工業富聯，台灣鴻海股價兩邊一起下，郭董壓力會持續加大。